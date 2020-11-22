【官宣】世足先生12.17頒獎　羅拔仔成大熱

國際足協無懼新冠肺炎大爆發，宣布將於12月17日舉行頒獎禮，頒發世界足球先生、最佳教練、最佳陣容等多項殊榮，拜仁慕尼黑前鋒羅拔利雲度夫斯基好大機會擊敗美斯同C朗，首次當選世界足球先生。

由於新冠肺炎大爆發，《法國足球》一早已決定取消頒發今年金球獎，但國際足協認為疫情並唔會影響投票，宣布由11月25日至12月9日進行投票，由各支國家隊領隊、隊長、球迷、200多間媒體投票，評選出世界足球先生等多個獎項，並於12月17日公布結果。

德甲豪門拜仁慕尼黑今年成為五冠王，前鋒羅拔利雲度夫斯基表現出色，上季各項賽事上陣47場入55球，光芒蓋過2位球王美斯同C朗，成為世界足球先生大熱人選。

不過，拜仁慕尼黑喺周六(21日)深夜德甲失分，僅靠京士利高文入波，主場逼和雲達不來梅1比1，今季各項賽事10連勝走勢斷纜，仲有中場哥列斯卡傷出，嚟緊周四(26日)凌晨歐聯對薩爾斯堡，上陣成疑。