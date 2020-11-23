何詩蓓200自不敗 再破亞績登歷史第2

國際游泳聯賽（ISL）周一（23日）在匈牙利布達佩斯「隔離泡泡」舉行決賽。香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）化身200米自由泳的不敗之師，以1分51秒11再度刷新亞洲紀錄的同時，榮登該項目歷史第2快泳手，僅與世界紀錄保持者史祖絲當相差0.68秒。

經過首日賽事後，何詩蓓本季轉投的Energy Standard以239.5分，僅次於Cali Condors（267分），在4支泳隊中排行第2，若要衛冕，剩餘的每場比賽都是關鍵。Siobhan這晚「打頭陣」出戰強項100米自由泳，雖然未有再破紀錄，但也交出51秒40的出色表現，僅以0.02秒之差不敵法國的Béryl Gastaldello，奪得亞軍，並與獲得第5名的隊友Femke Heemskerk，一起為泳隊帶來11分進帳。

稍事休息後，她出戰另一主項200米自由泳，洇出1分51秒11，以0.76秒的絕對優勢力壓英國的Freya Anderson奪冠，並把月初締造的亞洲紀錄（1分51秒19）推前0.08秒，是自ISL 10月16日開賽以來，第4度打破這個項目的亞績。同時她也從200米自由泳歷史第4快泳手，一躍成為第2，與世界紀錄保持者史祖絲當（1分50秒43）僅差0.68秒。

值得一提的是，Siobhan本季在200米自由泳錄得6勝0負，連同上季賽事，更已達到9勝0負，不敗之師當之無愧！Siobhan稍後還會出戰男女混合4x100米自由泳接力，繼續為泳隊爭取衛冕。