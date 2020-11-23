利物浦大炒李城　打破兩大紀錄

周一(23日)凌晨英超大戰，利物浦主場以3比0大勝李斯特城，反超前對手，追至同榜首熱刺同分，僅以較少淨得球排第2位。紅軍今場更一舉創下球隊成立128年以來兩項紀錄，包括連續64場頂級聯主場不敗，以及連續39場頂級聯主場入波。

雖然利物浦近期傷兵滿營，但今場仍然佔盡上風，全場有24次射門，比李斯特城多13次。不過，紅軍第1個入球係來自對手擺烏龍，21分鐘占士米拿開出角球，李城中堅莊尼伊雲斯頂入自己龍門。

臨完上半場，安德魯羅拔臣左路傳中，迪亞高祖達衝頂入網，呢位葡萄牙國腳近6場射入7球，狀態非常出色。

換邊之後，利物浦又發動「空襲」，可惜羅拔圖法明奴頭槌攻門中柱唔入。不過，呢位巴西國腳嘅努力最終都有回報，86分鐘又係占士米拿開出角球，羅拔圖法明奴頂入，佢今季2個英超入球都係主場攻入，已經多過自己上季聯賽主場入波數字。

利物浦跨季64場英超主場不敗，屬於球隊史上最長頂級聯賽主場不敗紀錄，期間取得53勝11和。

值得一提，利物浦曾於1978年1980年取得63場頂級聯賽主場不敗，但最後因為輸畀李斯特城而斷纜，估唔到今次擊敗對方，打破紀錄，夠晒戲劇性，最重要係追到同榜首熱刺同分，提升衞冕機會。