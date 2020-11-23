港超聯　郭嘉諾歸隊：輸波係我一個嘅責任！

10月中赴內地應考專業級教練牌照（Pro License）的天水圍飛馬主教練郭嘉諾，周一（23日）完成回港後強制隔離，正式歸隊督師。球隊自10月尾開季至今狀態不穩，「嘉諾Sir」將責任一力承擔，並誓言目前會認真「執一執」球隊，建立「飛馬式足球」。

天水圍飛馬主帥「嘉諾Sir」10月中向球隊告假一個多月，期間只能透過教練團向球隊發放指示，甚至連臨場調動、半場訓話也僅能以線上會議形式進行。在他負笈的40天期間，飛馬錄得2勝1和3負成績，3場敗仗均以大比數輸波，「嘉諾Sir」將責任一力承擔：「感覺我係一位罪人，一個主教練開咧之際離開球隊40日，成績飄忽我自己攬晒上身。」他說球隊有權不讓他去考試，始終開季十分重要，但既然飛馬放行，如今終於回來，坦言：「係時候返嚟還」。他又否認感受到帥位壓力，並稱管理層理解球隊需時建立，笑指「Peter（教練文彼得）幫我頂咗好多」。

飛馬球員近況發揮未如理想，「嘉諾Sir」強調「外援都係人」，經歷過2周隔離和僅2周的操練，事情並非一定按計劃發生。然而，他察覺球員「各自為政」，未建立到真正整體的打法是招致落敗的原因之一：「11個人都踢緊之前嘅波，孫銘謙踢緊大埔嘅波；羅振庭踢緊元朗嘅波；巴西球員仲踢緊巴甲嘅波，大家係11個個體，唔係一隊team。」他明言自己接下來會在訓練上營造防守壓力，模擬實戰情況，避免再在短時間內連番崩潰，並希望建立一套「飛馬式足球」：「大家都要擺低自己，班巴甲球員都係一樣，了解大家嘅踢法。」他透露目前外援連本地球員的稱呼也未完全熟悉，他認為球員需要更多時間融合。

關於他的「Pro License」考試，「嘉諾Sir」表示結果還未出爐，在短短12天考試期內，要進行近11個口試，加上筆試、場地試和論文等，令他感非常大壓力。回港後因為要居家隔離，令2位女兒要暫停上課，老婆因工作關係出外暫住，他笑言：「我一返到嚟做乜嘢？全部冚唪唥（唔順利），球隊成績又唔好，老婆都要搬走！」