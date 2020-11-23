蘇乙　賀允同地標戰：隊友認真態度值得學習

上月加盟蘇格蘭女子乙組聯賽球隊昆士柏足球會的香港女將賀允同，周日（22日）終於首次上陣，正選登場的她踢足81分鐘，最終球隊以３比３逼和斯特寧大學 （Stirling University ）。

24歲的賀允同（阿妹）上月由傑志加盟球隊昆士柏足球會，成為兩位前傑志隊友秦正行及鍾貝琪後，第3位轉戰蘇格蘭聯賽的香港女足球員。蘇乙女子聯賽於18日展開，「阿妹」與球隊操練個多月後，上輪斯特寧大學終獲派正選登場。

昆士柏足球會於上半場早段先失兩球，下半場由Helen McLeod及 Chloe Docherty扳平，其後昆士柏於81分鐘再度失守，並於89分鐘追成3比3完場。賀允同賽後大讚球隊鬥志驚人，心態很好：「好鍾意球隊嘅氣氛，落後會盡力追番，而且無論訓練、比賽，隊友們都好認真，每次都會付出100%。」

對於自己地標戰表現，今場踢左閘的「阿妹」表示：「開局踢得唔太好，之後習慣節奏就好少少。身體質素方面，同對手硬碰硬都還好，不過自己有啲大意傳球，還有很多改善空間。」遠赴蘇格蘭近兩個月，「阿妹」除要適應當地寒冷天氣，更花了不少時間熟習當地環境：「依家知道去邊度買送餸，去公園跑步、做Gym都知點行，有時就會踩單車代步。封城對我影響不太大，因為本身都少岀街，最大影響可能係冇得同隊友岀街食吓飯。」