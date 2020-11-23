比比「施丹球槌」領紅　阿迪達：不可接受

阿仙奴周一凌晨作客列斯聯，在少踢1人下賽和0比0攞番1分，可以話執番身彩。今場焦點肯定係該隊前鋒尼高拉斯比比，呢位科特迪瓦前鋒波唔識入，但今場就闖大禍，下半場初段頭頂對方球員，被直接紅牌趕出場，平日好斯文嘅領隊阿迪達賽後都好勞氣，表示對佢嘅行為不可接受。

比比上季加盟阿仙奴，一直冇乜突出表現，今季8場僅入1球更係水準以下，佢經常抱怨長居後備，難以發揮，今場佢被安排正選上陣，結果不但幫唔到球隊，仲幾乎累街坊。

賽事中比比同對方球員阿里奧斯基有好多埋身動作，搞搞吓比比就突然滾咗，下半場51分鐘，佢走近阿里奧斯基，仲用頭頂對方，雖然好輕力，但後者仍然應聲倒地，球證初時未有表示，但阿里奧斯基一直唔郁，球證翻看VAR，睇到當時情況，即場直接紅牌將比比趕出場。

比比領紅後，口中念念有詞，似乎好唔忿氣，原來呢張紅牌係佢生涯146場比賽首次被趕出場，但阿迪達接掌阿仙奴未夠1年，已經先後有大衛雷斯(2次)、奧巴美揚、尼基迪亞同今次比比領紅，係英超同期最高。

對於呢張紅牌，阿迪達火到嚟，佢話：「咁嘅犯規不能容忍，不可接受，喺英超你唔可以咁做。」大批網民喪鬧比比冇腦，更有人嘲諷：「冇施丹嘅本事，但又識用施丹頭槌。」比比直接紅牌，依例停賽3場，球迷有排見唔到佢。