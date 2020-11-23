步伐落後就得過且過？何振廷：No way！

「李毅凱、羅梓駿、鄭展龍⋯⋯」這些被視為傑志青訓模範產品的名字，早已聽得耳熟能詳，但一個個正在港超翱翔的例子背後，卻有無數隻雛鳥正蓄勢待發的，等待着振翅飛翔一刻，下月將滿22歲的何振廷，便是其中一員。

■圖、文：黃雋謙

今季從和富大埔外借回收的何振廷，可謂純正的「藍血人」，自10歲起加入傑志青年軍，與1998年出生的學員由細踢到大，其中與一同出戰2014年「亞少盃」決賽周的鄭展龍和顏卓彬最為稔熟。2013年隨梁志榮帶領的傑志U15，赴山東征戰「曼聯超級盃」，是「阿廷」在青年軍時最深刻的回憶：「嗰屆有余煒廉、歐文洛、何誠淵等，我哋成班夾咗好多年，一路贏到入決賽，最後對山東魯能射12碼輸咗，差一步就去到奧脫福踢波，呢次係最難得亦都係最遺憾。」

2年後，同齡的「龍仔」和「彬仔」被提拔上一隊，「阿廷」則名落孫山，在考完中學文憑試後，更離開自小成長的鳥巢。湊巧他當時考入香港大學，順理成章跟隨曾昭達在大專賽場及乙組聯賽鍛煉，暫別職業足球2年。他坦言當時根本別無選擇：「一直都冇人搵我踢職業，作為一個學生只可以讀書，一路跟住條路行。」打着「傑志製造」的牌頭，原來並非踢職業足球的保證。

「天才橫溢」從來不是何振廷的形容詞，因此惟有將勤補拙，即使前季與傑志重簽合同，但隨即展開飄泊的外借歲月，透過實戰提升水平。首年被借到凱景，讓他認清自身的不足：「第一場打正選已經感覺到個差距，就算當時安基斯已經40歲，都覺得佢仲係好勁，睇到人哋擺咗幾多時間先去到嗰個水平。」次年成為「綠戰士」，他首度成躋身主力行列，全季上陣16場兼貢獻2個入球，更曾在「亞冠盃」外圍賽亮相。「阿廷」直言在3位前輩身上吸取經驗，是外借到和富大埔最寶貴的收穫：「從中村祐人、陳文輝同陸志豪3位唔同類型嘅中場身上，都學到唔同嘅嘢，我覺得自己成長都係因為睇住佢哋嚟踢。」

「阿廷」的足球路比較迂迴，但憑努力耕耘，今季獲得母會回收，總算追上了昔日戰友的進度，這種拚搏態度，與他在球場上滿場奔走的踢法不謀而合。「頭2年得到好多比賽經驗，今次返嚟係要個腦學習吸收多啲嘢，可能一個球員比賽30場會去到一個水平，但要有人教先會再有突破。」他對自己的要求，不只於此。

對比起如羅梓駿、「龍仔」這般已在港超聯略有名氣的兒時同窗，「阿廷」在職業足球路上無疑較遲起步。「『阿龍』15歲就開始跟一隊操，今年已經係佢第6年踢職業，而我先第3年。」但「阿廷」強調，步伐落後絕非得過且過的藉口：「差距更加令我覺得呢幾年唔可以再白過，要努力追番，如果再唔擺心機，可能將來就冇機會再做職業足球員。」藍鳥振翼高飛，現在才開始。

【何振廷Profile】

出生日期：1998年12月18日（21歲）

位置：中場中、防守中場

身高：1米68 體重：64公斤

現效力球隊：傑志

曾效力球會：港大晨夕天旭、凱景、和富大埔

何振廷自8月開始便化身「足球KOL」，在Youtube開設影片頻道，上載自己有關足球方面的短片，分享他效力傑志的生活點滴。「2年前喺凱景已經有呢個諗法，拍一個足球特輯，由第一日開始紀錄到我退役嗰日，因為香港冇人做呢樣嘢，所以我想試吓，睇吓會唔會有啲回響。」除了作個人留念之外，他還希望透過短片，讓更多人有機會一探職業球員平常生活的究竟，或許能藉此鼓勵部分有心人士投身足球行業。

「阿廷」的頻道名為「Justin Ho 何振廷」，目前僅得2條影片，其中一段是記錄上季港超聯復賽期間，球員訓練前後的軼事。被問到「幾時有新片？」，他笑稱正積極構思題材：「我想繼續拍㗎！但諗唔到有咩題材，可能遲啲拍個比賽日Vlog，因為好少球迷知道其實係點，就算外國球星都冇人做過呢啲嘢。」他更透露，有意與球會宣傳部合作，並替其出鏡，來一個「Crossover」添！