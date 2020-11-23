勁過良仔　阿仙奴後衞要害擋波

阿仙奴逼和列斯聯一戰，除咗「槍手」前鋒尼高拉斯比比魯莽領紅牌，遭網民鬧爆之外，同場賽事中亦出現驚人一幕被網民熱議，就係加比爾馬加希斯不惜犧牲，用要害擋下對方來球，中招後再堅持封擋對方勁射，大無畏精神令網民群起致敬。

當時阿仙奴後防兵凶戰危，列斯聯殺入腹地，伊恩普維達將皮球送入危險地帶，加比爾馬加希斯二話不說，用身體作出攔截，皮球應聲打中其要害位置，並彈出不遠，基列治衝前補射，加比爾馬加希斯此時並無退縮，忍痛按住要害上前封擋，結果基列治射高，成功化解今次危機。

《足球小將》有良仔嘅顏面擋球，加比爾馬加希斯仲犀利，用要害擋波，但佢畢竟唔係鐵人，擋住對方攻勢後，都要出場邊接受治療，但佢硬漢嘅形象，已深深打動網民。

22歲嘅加比爾馬加希斯係阿仙奴今季新兵，由里爾來投，轉會費2700萬鎊另加浮動條款，就以今場要害擋波嚟睇，兵工廠今次冇入錯貨。

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