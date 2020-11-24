15年後再為修咸頓入波　禾確特孭起「聖人」

周二(24日)凌晨英超賽事，近期愈戰愈勇嘅修咸頓作客雖然被狼隊逼和1比1，但已經連續7場英超未輸過波，係球會至2013年後最長英超不敗走勢，今場為修咸頓入波嘅禾確特，更加時隔近15年之後再為「聖人」建功，可以話係英超童話。

修咸頓今季成績突出，雖然王牌前鋒丹尼艾格斯重傷，但「聖人」喺今夏回巢嘅禾確特帶領下Keep住個勢，呢位31歲前鋒今場有多次埋門機會，並喺58分鐘接應查阿當斯傳中近門射入，可惜修咸頓頂唔到尾，75分鐘被狼隊嘅柏度尼圖攻入，最終踢成1比1平手。修咸頓和波後以17分排第5位，距離榜首嘅熱刺同利物浦只差3分。

喺修咸頓青訓出身嘅禾確特，上一次為修咸頓入波已經係2005年12月，當時佢仲只有16歲，時隔14年零347日之後，已經31歲嘅禾確特再一次為修咸頓入波，佢賽後感動表示：「你哋搞到我好似好老咁！我只係31歲，但依家感覺好似細路仔一樣。能夠喺高水平賽事打滾咁長時間意義重大，我好愛英超，我只係想踢好足球。」

修咸頓領隊夏辛侯迪亦表示：「禾確特入咗個重要波，但佢對自己錯失第2球、做唔到致勝球員有啲唔開心，禾確特為球隊付出好大，無論踢10號位或前鋒都好可靠，佢重返自己成長嘅球會，對佢係非常有意義，或者呢個就係佢為球隊付出100%嘅原因。」