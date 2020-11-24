全英賽開打　49歲老將避無可避都「中招」

世界一哥卓林普連續三屆力挫奧蘇里雲捧走北愛爾蘭錦標後，桌壇「三大賽之一」的全英錦標賽已經開打，不過賽前檢測有兩位球員確診，當中包括49歲老將咸美頓要即時退賽。

今屆全英賽移師到被奧蘇里雲形容為「監獄」的米爾頓凱恩斯舉行，賽會周一宣布英格蘭老將咸美頓與威爾斯名將戴爾因新冠肺炎檢測呈陽性，要即時退賽兼隔離，讓中國的徐思及鍾斯不戰而勝；值得一提是49歲的咸美頓本身有哮喘，一直對疫情高度關注，並已經多加提防，早前因疫情關係已退出幾個賽事，當中包括8月的世錦賽，但不幸最終都「中招」。

至於兩位前世界冠軍沙比及威廉斯在首日賽事則盡顯霸氣，「小丑」沙比更轟出一cue140，最終6比4米高韋特闖晉次圈，而兩屆全英冠軍的威廉斯則以6比0大勝夏確，爭取8年後再嚐捧盃滋味。

賽會今屆亦發起慈善活動，每位球員只要打出「破百」，賽會就會捐出10鎊，再加破百後的每度10英鎊，即時如沙比打出了140度，就為慈善機構籌得410鎊的善款。

全英賽首次移師到米爾頓凱恩斯上演，決賽前均以11局6勝制，而決賽則採用19局10勝。「火箭」奧蘇里雲將爭取成為此賽「８冠王」，而中國的丁俊暉力爭衞冕。

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