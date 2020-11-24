歐聯重開　今晚車路士打頭陣

至於歐聯早場有E組雷恩主場迎戰車路士，車路士弗到震，近12場賽事不敗，其中近5場全勝，球隊最大功臣唔係入波嗰班，而係今場倒戈上陣嘅門將艾度亞文迪，車仔近7戰由佢把關只失1球，球隊無後顧就可以放心進攻，雷恩級數所限，難頂車仔強攻，客勝抵玩。（myTV Gold 303、Now643、有線656及616台周三凌晨1時55分直播）

車路士中場夏維斯因確診新冠肺炎，上場聯賽作客紐卡素冇踢，雖然另一德國球員迪姆華拿食白果，但佢哋仍憑一個烏龍波及譚美阿巴謙入波，以2比0贏波全取3分，累積各項賽事5連勝。車路士中前場大把人腳，迪姆華拿固然重要，但今屆歐聯賽事譚美阿巴謙、赫臣奧杜爾同薛耶治亦已經取得士哥，「黃金戰車」攻力澎湃。

艾度亞文迪倒戈冇情講

不過，車仔可以冇後顧之憂放心進攻嘅最大原因，係球隊搵到今場將會倒戈嘅艾度亞文迪。呢名塞內加爾門將加盟之後，上陣7場只失1球，艾度亞文迪分組賽首循環主場對雷恩都冇情講，零封呢支法甲球隊助車路士大勝3比0。

雷恩近況低迷，上周末主場以0比1不敵波爾多，各項賽事近6場輸5場，只曾擊敗法甲下游球隊比斯特，而且佢哋整體實力不及車路士，歐聯分組賽只得1和2負，仍欠缺同歐洲一線勁旅周旋嘅能力，即使主場作賽亦無優勢可言，難敵近況大勇嘅車路士，客勝不容錯過。

※臻贏特

勝 100%

車路士近5場成績

焦點賽事直播表

周二6:00pm 亞冠 FC東京 Vs FC上海

Fox+、Now 670、有線651、611台

周二9:00pm 亞冠 FC首爾 Vs 清萊聯

Fox+、Now 670、有線651、611台

周三1:55am 歐聯 雷恩 Vs 車路士

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周三4:00am 歐聯 巴黎聖日耳門 Vs RB萊比錫

Now 644、有線603台

周三4:00am 歐聯 曼聯 Vs 巴沙克舒希

Now 646、有線661、603台

周三4:00am 歐聯 基輔戴拿模 Vs 巴塞隆拿

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周三7:00am 美職 FC多倫多 Vs 拿舒維爾

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周三9:00am 美職 費城聯 Vs 新英倫革命

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台