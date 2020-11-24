伊巴拉傷或抖3周　歐霸幾場冇佢份

AC米蘭球星伊巴謙莫域已證實拉傷左邊大腿肌肉，將會缺陣2至3星期，至少有5場賽事踢唔到。

上輪意甲賽事，AC作客以3比1贏拿玻里，呢位王牌球星射入兩粒，但佢77分鐘因大腿受傷被換離場。伊巴經過磁力共振檢查之後，球會表示佢需要休息2至3個星期，肯定錯過嚟緊2場歐霸賽事，包括周四對法國里爾及下月3號對蘇格蘭嘅些路迪，如果情況唔樂觀或者連最後一輪鬥布拉格斯巴達都踢唔到，無疑對AC影響甚大。

39歲嘅伊巴今季喺意甲踢6場入10球，對AC米蘭喺意甲爭標亦相當關鍵，目前以總分20分排榜首，預計未來2輪聯賽，包括本周日主場對費倫天拿及下輪作客對森多利亞都唔使預佢。

此外，伊巴周一喺個人官方Twitter發文，指責遊戲公司FIFA EA Sport未經佢許可，便將自己名字及肖像加入最新一輯遊戲，疑似涉及侵權行為，不過據報EA係同AC米蘭簽咗贊助協議，EA旗下嘅FIFA 21遊戲入面可以獨家使用AC球員，有網民話伊巴小題大做，亦有人笑稱佢喺遊戲能力指標只有52，冇人會選擇用佢。