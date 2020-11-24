搶分關鍵戰　PSG有「恐德症」想贏唔係易

死亡之組1分不能少！周三凌晨歐聯好波連場，其中實力最為接近嘅H組亦有2場大戰。啱啱主場開齋嘅曼聯，喺奧脫福迎擊巴沙克舒希，上輪交手紅魔輸波而回，為面子為搶分，呢鋪肯定去到盡。另邊廂法甲豪門巴黎聖日耳門喺小組僅1勝，但佢哋本身有「恐德症」，今遇德甲奇兵RB萊比錫，想贏都唔係咁易！

曼聯上輪歐聯作客巴沙克舒希倒灶1比2輸波，今場復仇味濃，唔止要為3分努力，更加要大炒番場攞番個彩，預料主帥蘇斯克查會排出較進取嘅陣式，佢哋近6場歐聯5次開3球或以上，2.5球入球大熱得有道理。

（Now 646、有線661及601周三凌晨4時直播）

H組形勢混亂，曼聯同RB萊比錫同得6分，由於紅魔鬼主場曾以5比0大勝萊比錫，暫以較佳對賽排榜首，不過由於巴黎聖日耳門只係得3分，餘下賽事會更加搏命，曼聯之後2戰要對住佢哋，搶分難度更高，所以今仗主場對巴沙克舒希，必定要全取3分，緊握出線主動權。

此外，巴沙克舒希原本被視為H組最弱對手，但上輪曼聯作客土耳其，後防偏偏犯下兩個低級錯誤，搞到1比2輸波，主帥蘇斯克查樣衰到爆，所以返番奧脫福出擊，唔單止要贏，最好就係大炒一場，相信蘇帥今場會採取較侵略性戰術。

巴沙克舒希入得又失得

不過，巴沙克舒希亦唔係完全捱打，上場贏波令佢哋信心大增，曾經效力車路士同紐卡素嘅前鋒丹巴巴亞寶刀未老，而且呢支上季土耳其冠軍球隊踢法娛樂性十足，近7戰有6場總入球開3球或以上，入得又失得。曼聯出戰歐聯心態亦同英超唔同，踢法較開放，易產生入球，近6場歐聯5次開3球或以上，今場相信會係一場入球騷，2.5球大咪錯過。

同晚另一場H組賽事，上屆亞軍巴黎聖日耳門（PSG）喺主場鬥德甲RB萊比錫。PSG坐擁星級陣容，不過今季演出卻缺乏霸氣，經常依賴巨星「爆seed」贏波，加上近年鬥德甲球隊輸多贏少，今仗讓唔起踢法機動見稱的萊比錫，讓球客勝值得捧場。

（Now 644、有線603台周三凌晨4時直播）

PSG有前冇後擇使

經過新冠肺炎肆虐，PSG近期嘅星級陣容終於似番啲樣，兩大當家巨星基利安麥巴比及尼馬可以披甲攻堅，不過目前仲有馬高華拉堤、伊祖沙古爾養傷，安達靴里拉亦因傷上陣成疑下，巴黎聖日耳門中後場力量嚴重不足，令攻守轉換出現問題。好似日前聯賽PSG作客摩納哥，上半場麥巴比連入2球巴巴閉閉，但一班後防唔生性，防守連環失誤再輸12碼，搞到衰收尾以2比3敗陣，大大打擊球隊士氣，同時證明巴黎聖日耳門實力絕非超班，之前法甲8連勝只因對手實力偏弱，季初對另一勁旅馬賽亦告敗北，轉戰水準更高嘅歐聯可謂危機重重。

作客嘅RB萊比錫喺分組賽3戰2勝1負，輸波嗰場仲要作客慘吞曼聯5蛋，但該仗大部分時間都與曼聯打成均勢，最後15分鐘急於反撲先至崩潰。呢支德甲勁旅今季雖然冇咗迪姆華拿，但對佢哋機動性打法影響唔大，反而令入球分布更廣，令對手防不勝防。

值得一提嘅係，PSG對組織性強嘅德甲球隊輸多贏少，近6次在歐聯鬥德甲球隊只有2勝4負，萊比錫心理上已佔優，加上吸收上屆打入4強嘅經驗，萊比錫深明今場作客就算和波亦對出線大有幫助，攞1分目標明確，讓球主客和受讓必捧。