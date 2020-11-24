GT盃爭議　李英健歐陽若曦各有睇法

剛結束嘅澳門大賽車GT盃賽事，出現違規情況，香港2位頂尖車手李英健與歐陽若曦近日在社交網發表看法，各有不同觀點，引起討論。

事件起因是上周六選拔賽，歐陽若曦被對手投訴起步違規，遭賽會判罰加30秒，由排頭位退到11位起步，結果正賽時力追至第4名完成，無緣頒獎台，歐陽若曦被罰後在社交網留言稱：「我想我也應該提出抗議說他們在起跑時亦距離我的車太近？這個決定太嚴厲，在我周圍的所有車手也是與其他車手保持同樣距離，但卻沒有被判罰，唯獨是我。」

在GT盃正賽獲得亞軍嘅李英健，總結今屆賽事時亦講到違規事件，並在社交網詳列賽例及起步情況，配以講解說明：「根據賽例Article 3.4，在Rolling Start時，所有賽車必須在自己的「起跑格」（Starting Grid) 範圍內起步。而按Article 3.5的規定，每名車手必須確保其賽車與旁邊的賽車，保持不少了一架車的闊度距離。」

「再花多一分鐘，看看歷年來澳門GT盃的起步圖片。對比起2018，2019的賽事，今年比賽起步時確有「異樣」，明顯越過了自己的「起跑格」，擠向了旁邊的車手。」最後李英健指出：「賽例是保障車手安全的生命線，不容半分妥協。」

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