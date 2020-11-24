晉峰狂牛鬥心一流　卡爾特納要征服香港球壇

「今次絕對唔係倒退，我要向所有人證明西班牙球員，同樣可以喺香港取得成功！」卡爾特納自信滿滿地說。西班牙外援一向以控球力強、組織力高及技術好見稱，近年在香港足球壇愈來愈吃香，而晉峰隊長卡爾特納（Tena），更成為當中佼佼者，來港征戰首季，已迅速融入港超聯節奏，成為球隊不可或缺的一員。

自上年6月與舊球會完約後，Tena今年1月正式加盟晉峰，但由於疫情關係，一直未有機會上陣，只能靠健身及跑步維持狀態。這名28歲「狂牛」中場首次出國，尤其對香港認識不深下，坦言屬人生中一大挑戰，但暫時除了夏天比較炎熱，以及球場草地質素較差外，對香港整體印象不俗：「你可以好多樣化咁享受生活，包括去沙灘、唔同種類嘅餐廳食嘢，加上呢個城市好靚，人都好友善，令我深深愛上香港。」

卡爾特納自小熱愛運動，兒時夢想希望成為體育老師和教練。但在8、9歲初次接觸足球後，卻改變了其想法。Tena小時候居住於巴塞隆拿其中一個小市鎮，並未獲得太大關注及提拔機會，只能待在西班牙第5級別聯賽打滾，惟他並沒有放棄。直至大學時期，成了他的轉捩點，Tena當時選擇修讀運動新聞系，只讀了2年卻深知自己志不在此：「我唔鍾意去報道人哋嘅生活，反而開始了解自己鍾意踢波多啲，所以之後已經踢緊第3級別聯賽，冇再專心讀書。」

向年輕球員傳授經驗

「繼續唔好受傷，保持每場比賽都正選上陣。」以上短短兩句正是卡爾特納的個人目標。Tena今季暫時替球隊全勤出賽，更貢獻1個入球，在晉峰以西班牙式踢法為主下，身為陣中少數外援，他認為自己責任重大：「晉峰簽我就係想將短傳踢法進一步融入球隊，再利用我嘅經驗傳授畀年輕球員，協助佢哋成長，自己唔會逃避成為領袖！」至於球隊今季目標，Tena則希望盡可能以較高名次完成聯賽，並為球迷帶來好表現，強調「菁英盃」出局並不重要，球員從中取得進步才是關鍵。

「我從來冇諗過放棄足球，因為基本上我喺每隊波都係正選，加上自己亦冇經歷過嚴重傷患，所以我踢得好開心。」相對其他足球員的職業生涯，卡爾特納可謂受到幸運之神眷顧，惟他卻表示平坦的道路上並沒有捷徑，將一切歸功於輕鬆心態、專業態度，他表示每場比賽後都會檢討自身表現，馬上進行針對性訓練和改善，相信勤力可以令人進步。即使自己或球隊該仗表現不好，亦會保持樂觀，繼續向前望，不會像其他人一樣只懂責備及埋怨。

獲教練艾斯達維賞識

卡爾特納與晉峰教練艾斯達維（Joan），早於西班牙已曾兩度合作，今次Tena二話不說決定來港，直言教練Joan的邀請是一大原因。Joan在訪問中亦不斷大讚這名同鄉：「我一直對Tena都好有信心，佢場上充滿自信、專業同埋具備競爭力。另外Tena咁多年表現都好穩定，最重要佢喺比賽展現到想贏嘅決心，可以感染到一班年輕球員。」

由於晉峰季初現「傷兵潮」，卡爾特納需要出任中堅位置，Joan對此調動亦感無奈，惟對Tena表現感滿意：「中堅唔係Tena最佳位置，但佢非常硬淨同進取，踢得好好，令球隊攻守更加平衡。」惟Joan表示另一外援艾拔簡奴復出後，卡爾特納將會重返中場，期望有更佳發揮。

球員檔案

姓名：卡爾特納（Tena Parra,Carles）

出生日期：1992年10月15日

身高：1米80

位置：中場、中堅

曾效力球隊：

Santfeliuenc FC（西班牙第5級別聯賽）、

CE Europa、UE Figueres（西班牙第3級別聯賽）