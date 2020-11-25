歐聯4隊提前出線　基奧特絕殺做車仔救世主

經過周三(25日)凌晨歐聯分組賽，4支球隊率先出線16強，E組嘅車路士同西維爾、G組嘅巴塞隆拿同祖雲達斯4大勁旅提早鎖定晉級資格。E組嘅車路士作客法甲雷恩，靠失寵嘅基奧特喺補時頭槌絕殺贏波，領隊林柏特賽後都話唔捨得放佢走。

喺頭3輪分組賽2勝1和嘅車路士，捉5連勝走勢造訪雷恩，開波3分鐘就有迪姆華拿門前6碼點失機，不過22分鐘仍然靠赫臣奧杜爾殺入禁區射成1比0。車路士之後有唔少攻勢，但未能增添紀錄，反而去到85分鐘畀雷恩一次角球攻勢由古拉斯追平，正當以為車仔連勝斷纜，後備落場嘅基奧特喺91分鐘禁區搶點頂入絕殺球，帶領車路士贏2比1。

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車路士贏波後4戰得10分，成績同作客2比1贏卡斯洛達嘅西維爾一樣，雙雙提前晉級。今季只踢過36分鐘英超嘅基奧特，原本鐵定1月會離隊尋求正選，但車路士領隊林柏特賽後就話基奧特非常好用，會畀機會佢上陣：「基奧特畀咗個大難題我。譚美阿巴謙踢得好好，基奧特亦好專業咁為球隊作出貢獻，其實呢個難題(正選2揀1)一直存在，但呢個問題亦係球隊所需要，尤其嚟緊每3日就有1場比賽，基奧特一定會有機會，呢個難題我非常歡迎。」