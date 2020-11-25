曼聯大勝出線在望　魔粉錫晒費南迪斯

周三(25日)凌晨歐聯「死亡H組」大戰，曼聯主場4比1大破土耳其球會巴沙克舒希，報番上輪作客輸波之仇。曼聯依家4戰3勝1負得9分排榜首，最後2輪只要拎到1分就可以出線，「紅魔鬼」今場最功臣係般奴費南迪斯，佢入2球之餘，仲將12碼讓畀拉舒福特操刀，放棄連中三元機會，你話曼迷都會唔Like佢？

曼聯今場踢得順風順水，般奴費南迪斯7分鐘禁區頂勁射先開紀錄，19分鐘再把握對手門將犯錯近門射成2比0，35分鐘曼聯博到12碼，但首席劊子手般奴費南迪斯竟然放棄連中三元機會，讓畀前鋒拉舒福特操刀贏到3球。曼聯75分鐘失番1粒，但丹尼爾占士補時階段埋齋贏4比1完場。

至今年1月加盟後，般奴費南迪斯為曼聯上陣35場入20球，入球威力直達頂級前鋒，佢賽後更解釋讓射12碼原因：「個個球員都想連中三元，但係上場英超之後，我應承過拉舒福特下個12碼畀佢射，而且佢係歐聯射手榜前列，畀佢入波Keep住信心都好重要，畀邊個射都唔重要，最重要係為球隊入波。」