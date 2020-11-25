全英開戰現147　前冠軍確診累計3人被OUT

全英桌球賽剛剛開打即出現147，奇倫威爾森轟出生涯第3Cue147，同時也是今年桌壇的第5cue，賽會即捐出1萬鎊預慈善機構，以响應今屆球手「破百」賽會即捐錢的善舉。

世界排名第4的奇倫威爾森在首圈面對候基，在第六局他就轟出了147，這是一哥卓林普上星期在北愛爾蘭公開賽之後，再有球手轟出滿分，最終奇倫威爾森以6比4晉級。這位世界賽亞軍所打出的147是全英史上第17Cue，亦是桌球史上的第162桿，如隨後無其他球員造出這個成績，他將可袋走15000鎊的獎金。

自從桌球賽重開，今年已出現了五次147，戴爾、希堅斯、梅菲、卓林普，然後到今天的奇倫威爾森。而今屆全英賽亦加插「破百」捐款的慈善行動，球員每打一Cue「破百」，賽會就會向 Jessie May慈善機構捐款。

不過，英國疫情仍然嚴峻，日前賽會宣布有兩位球員確診之後，03年全英冠軍兼前世錦賽亞軍史提芬斯亦「中招」，賽會宣布其檢測結果呈陽性，即時退賽，累計全英賽已有3球員因此被OUT。

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