歐聯經典戲碼　你鍾意馬賽定鍾意波圖？

星期三歐聯有場經典對決，由抽籤嗰日講到依家，終於開波喇，就係馬賽對波圖。講番場波，就算你幾鍾意馬賽，但佢哋打歐聯同法甲，完全係兩隊波，歐聯頭3輪輸晒，冇希望喇，波圖排小組第2，而且近況好，近6場贏5場，平手盤要捧波圖。

另一關揀番場大路波，拜仁慕尼黑對薩爾斯堡，拜仁出線在望，贏波係基本任務，薩爾斯堡踢法主攻，經常一開波就同對手駁火，拜仁上場作客炒佢6比2，今晚返主場再炒多鋪。

今日推介

過關2串1

拜仁慕尼黑 對 薩爾斯堡 上盤

馬賽 對 波圖 平手盤要波圖

焦點賽事直播表

周三5:30pm 日職 川崎前鋒 Vs 大阪飛腳

有線661、601台

周三6:00pm 亞冠 FC廣州 Vs 神戶勝利船

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周三6:00pm 亞冠 全北汽車 Vs FC悉尼

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周三6:00pm 日職 鹿島鹿角 Vs 柏雷素爾

有線662、602台

周三9:00pm 亞冠 上海SP Vs 橫濱水手

Fox+、Now 670、有線651、611台

周四1:55am 歐聯 奧林比亞高斯 Vs 曼城

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周四1:55am 歐聯 慕遜加柏 Vs 薩克達

Now 644、有線661、601台

周四4:00am 歐聯 國際米蘭 Vs 皇家馬德里

myTV Gold 303、Now 643、有線656、616台

周四4:00am 歐聯 利物浦 Vs 阿特蘭大

Now 644、有線661、601台

周四4:00am 歐聯 拜仁慕尼黑 Vs 薩爾斯堡

Now 646、有線662、602台

周四4:00am 歐聯 馬德里體育會 Vs 莫斯科火車頭

Now 645

周四4:00am 歐聯 馬賽 Vs 波圖

有線603台