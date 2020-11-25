啟德體育園預計2023年完工

特首林鄭月蛾周三（25日）發表《施政報告》，提到全港最大型體育設施「啟德體育園」有望於2023年完工，而為配合「躍動港島南」計劃，建議於石澳石礦場以公私營合作方式發展水上運動中心，另外政府亦繼續全面改善單車徑。

《施政報告》建議推行「躍動港島南」計劃，南區打造成適合工作、居住、創意及消閒玩樂的地區，重點項目包括：研究在已復修的石澳石礦場以公私營合作方式發展水上運動中心，為運動員和愛好水上活動人士提供先進的訓練設施。

另外，特首表示，按照現時施工進度，啟德體育園有望於2023年完工。這個全港最大型的體育基地去年開始動工，設有可容納5萬名觀眾的全天候主場館和1萬名觀眾的室內體育館、公眾運動場、以及約8公頃的公共空間，落成後有助香港舉辦更多亞洲及國際體育賽事。

單車運動日漸普及，隨着連接屯門及馬鞍山、全長60公里的單車版「屯馬綫」9月全面開通後，《施政報告》提到荃灣青荃橋至灣景花園一段兩公里的單車徑則於明年初開放，而荃灣至屯門段餘下約20公里工程亦會繼續推展。市區方面，為配合啟德發展區的「多元組合」模式環保連接系統，將興建貫通啟德發展區內海濱長廊和休憩用地的行人與單車共用的共融通道，並分兩階段完成。首階段7.5公里預計於2023年落成，餘下5.5公里將在2025年後啟用，全長13公里。