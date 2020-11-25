出線生死戰冇得縮　國米皇馬大駁火

今晚歐聯「死亡B組」生死大戰，國際米蘭主場惡鬥皇家馬德里。國米排緊小組包尾，若果今場再唔贏嘅話，想出線難上加難，好彩箭頭盧卡古腳風甚順，無路可退下必定狂轟猛炸；皇馬有隊長沙治奧拉莫斯缺陣，防線隨時中門大開，加上國米出戰歐聯例演入球騷，2.5球大盤趁早買。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周四凌晨4時直播）

B組形勢異常緊湊，雖然國米以2分排包尾，但只係落後榜首慕遜加柏3分，一場波就可扭轉局面。「藍黑兵團」前鋒其實交到貨，可惜防線經常犯錯，搞到依家小組仲未贏過波。守將高拉洛夫及全能中場波索域確診新冠肺炎將缺陣，主帥干地相信會以攻代守，將希望放晒喺盧卡古身上。呢位比利時國腳近況弗爆，上仗聯賽省兩粒兼交出兩次助攻，助球隊反勝拖連奴4比2，亦令佢踢頭43場意甲轟入30球，追平名宿韋利嘅入波紀錄，僅次於「大哨」朗拿度，今仗必藉地利搶攻。

銀河艦隊防線甩漏多

另一邊廂暫排第3嘅皇馬，上輪主場尾段靠洛迪高高斯建功，險勝國米3比2，保住出線希望。不過「銀河艦隊」今屆3戰失7粒，後防明顯唔穩陣，隊長沙治奧拉莫斯早前國際賽期受傷，今場肯定缺陣，另外艾達米列達奧及卡斯米路亦上陣成疑，比利時門神泰拔高圖爾斯近期賽事亦頻頻派膠，防線勢必險象環生。

睇番國米近6場歐聯賽事贏得1場，唔係話想贏就贏到，佢哋呢6仗入10球但失11粒，有5場開3球或以上，今場非勝不可更加冇得縮，撞正防線跌Watt嘅皇馬，一於捧2.5球大盤。

名家：法達斯維

國米近6場歐聯總入球統計

3球或以上

83%

陣容圖

國際米蘭

1漢丹洛域

37史堅尼亞 6迪維積 95巴斯東尼

2阿舒拉夫 23尼高路巴列拿 22維達爾 15艾舒利楊格

10拿達路馬天尼斯 9盧卡古 7阿歷斯山齊士

皇家馬德里

1泰拔高圖爾斯

2丹尼爾卡華積 5華拉尼 6拿祖費南迪斯 23費蘭特文迪

10莫迪歷 8卻奧斯

11馬高阿辛斯奧 22艾斯高 7夏薩特

9賓施馬