熱血「堅Sir」：長遠發展製造就業機會

漫長的2019至20年度球季甫完結，新季便緊接展開，東方龍獅總監兼主教練李志堅「堅Sir」，尚未來得及回味自己加盟後的首張「超標」成績表，就已經要向新季訂立的目標進發。「上季全個球圈都過得好唔容易，我哋比較幸運，喺會方全力支持下，可以安心爭取成績。新季希望全體職、球員共同努力，挑戰更高層次嘅目標，會方嘅體育產業亦可以更加立體咁去發展。」「堅Sir」道。

衝擊亞洲賽盼令港人開心

新季經已展開，東方龍獅除了在「菁英盃」殺入4強，聯賽第一擊亦以5比0大破晉峰。對今季展望，「堅Sir」在其兩個崗位上皆訂立了不少目標：「首先當然係挑戰港超聯冠軍啦！會方好有心，從來冇令球員擔心，個個可以安心備戰同比賽。球員識得感恩，落到場自然搏命，希望用成績嚟答謝會方，上季捧咗雙冠，今季係時候去挑戰聯賽冠軍。另外亞洲賽我哋都好期待，雖然依家仲未知踢附加賽定直入分組賽，但我哋都已經開始做準備，交齊啲相關文件畀AFC，同搵定好多相關資料。睇番之前，香港球隊可以贏到外隊，球迷都會好開心，我哋都好希望東方龍獅喺亞洲賽有好表現，帶到多啲開心畀香港人。」

希望個別球員重返港隊

除了爭取佳績，「堅Sir」都十分希望個別球員可以重返港隊：「好似『儍邦』(梁振邦)咁，佢呢個年紀仲場場交到表現，入選嘅話一定幫到港隊手；『王子』(黃梓浩)係正宗左腳，打個左翼衞好稱職，上季復賽見到佢返晒嚟；『廷峯』(翟廷峰)都係，表現穩定，信心夠，希望佢哋可以返番香港隊。仲有基頓，同佢合作過之後，發現佢不斷進步，唔只防守，仲識入波，好全面，正選未必，但絕對值得喺大軍名單入面。」至於迪高和即將取得特區護照的費蘭度，「堅Sir」謂正路都應該會入選，所以不用他去希望。

冀球迷睇到會方發展誠意

爭取佳績之同時，「堅Sir」更希望自己總監的角色，能在推動會方的體育產業上發揮作用：「外國球會講到收入，最直接就係門票、轉播費、波衫同球會精品等等，喺香港可以有錢返嘅途徑少好多，但我認為少還少，都係要做嘅。好似直播咁，可能依家港超個價值未係咁高，所以要畀錢去直播，但我覺得冇問題，要畀球迷睇到東方龍獅發展嘅誠意，我哋會播晒主場嘅波，配合你哋(指記者)同其他媒體，令到件事做得更加好睇，慢慢個價值就會提高。賣波衫，賣得嗰一百幾十件，咁係唔係唔賣？唔會㗎嘛！賣得一件得一件，球迷覺得件衫靚，着住入場支持，球隊有成績，慢慢就聚到班人。呢幾方面都值得堅持去做。」

最後，「堅Sir」提到十分熱血的目標，就是製造就業機會：「球員生涯一般係30幾歲，咁退役之後做咩呢？大家第一時間會聯想到做教練，但係港超8隊波得8個主教練，有啲仲係外國人添！計埋助教、青訓又有幾多個呢？其實一間球會仲需要好多識足球、熟悉球隊運作同球圈生態嘅人，去擔當唔同嘅崗位，好似領隊、球隊經理、管理、宣傳同推廣等等，邊啲人最符合條件呢？相信就係球員喇，希望喺會方體育產業嘅發展過程中，可以產生更多嘅職位，畀番一啲退咗役而又啱做嘅球員，等佢哋可以繼續對會方同球圈有貢獻。」「堅Sir」透露東方龍獅將於今年內，就體育產業的長遠發展，有重要性公布。

失落聯賽唔開心？來日方長

剛過去的一個球季，毫無疑問是香港足球史上最無助、最多變數的一季，亦是「堅Sir」接掌東方龍獅帥印的第一個球季。身為東方龍獅總監兼主教練，「堅Sir」對自己兩個崗位的工作表現有何評價？「其實最初上任係有啲倉促，差唔多7月先落實所有嘢，上任之前我同『游生』（東方龍獅副主席游永強）傾過，希望可以達到兩個目標，分別係『重返旺角場』同攞到『亞洲賽資格』，最後好開心可以達成目標，仲捧到兩個盃，全隊上下都覺得好鼓舞。」

無憾！雙冠王+完成2大任務

窮則變，變則通，「堅Sir」謂當日接手後的一大任務，就是要「執靚」隊波。「要改變同進步，出現新舊交替嘅情況係必然嘅，我嘅工作就係要去執番正個陣容，有咩位置唔夠好就加強佢。上季初開得都順，但去到第3、4場發現有問題，入唔到波，所以我哋季中搵咗辛祖同盧卡斯，立即解決到問題。右邊進攻有艾華頓，但左邊呢？球隊想要挑戰多啲，就要啲左邊都搞掂埋佢，所以我哋搵埋費蘭度。呢方面，會方嘅支持好緊要，最後攞到兩個冠軍，令會方有番啲動力，全體職、球員同我都好開心。」「堅Sir」謂對教練而言，建立一個能夠贏波的陣容難，去維持這個陣容的威力更加難，而這正是其主要工作。

「唔准諗，即刻答！」假如一定要去比較的話，「堅Sir」覺得上季捧雙冠開心，還是季尾失落聯賽冠軍傷心呢？「哈！哈！之前都講過我哋季前目標係返番旺角場做主場，同埋攞亞洲賽嘅資格，最後可以超標完成，所以梗係攞雙冠開心啲啦！冇錯，差少少攞埋聯賽係有啲唔抵，但其實喺復賽之前，都冇諗過會有機會，因為失分都多，要幾隊失分先有價講，點知最後真係會咁嘅啫？不過唔緊要，來日方長嘛！」

至於在總監這個崗位上，「堅Sir」同樣非常忙碌：「本身東方龍獅嘅版圖都大，籃球方面國內有隊廣州龍獅、澳門嘅澳門黑熊，同埋香港嘅東方龍獅；足球除咗東方龍獅，仲有上年收購嘅法乙球隊索察。過去一年，我哋做咗好多交流，目的就係希望可以善用到彼此嘅長處，令到會方嘅體育產業鏈更多人認識嘅同時，可以產生更加大嘅經濟效益。」