「堅Sir」感激恩師　教波每個階段都有得着

「教練是一份需要不斷學習的工作」，「堅Sir」表示十分認同這句說話：「如果單計做職業球隊教練嘅年資，我應該係最長嗰個。望番轉頭，每一個階段都學到好多嘢，有好多得着，甚至係覺悟。」

深水埗：「好似最初嘅深水埗咁，我將最好嘅嘢畀晒班球員，得300萬班費，個個8000蚊一個月，嗰陣好好㗎啦，起碼對啲球員嘅父母有交代先。當時我仲係用帶青年軍嘅方法去帶隊波，要求每日兩課，8點一課、3點一課。依家睇番一日兩課唔係唔得，但應該要有好多嘢配合，例如有地方畀球員休息，而唔係嗰陣咁，啲球員要喺球場隔離嘅場館入面抖。另外，我嗰時以為球員有人工、求表現，自自然然會搏命，原來冇獎金嘅諗法係唔啱嘅。」

橫濱FC（香港）:「之後喺『橫濱』（即橫濱FC（香港））就學到點樣去同外國球會合作！之前我一直話晒事，但喺『橫濱』就唔係，起碼喺啲日本外援方面，日本方面會要求我一定要用佢哋，除非佢哋踢唔到，唔係點都要用。呢啲都係好唔同嘅工作經驗。」

飛馬：「去到飛馬，遇到一位好鍾意足球、睇好多波嘅老闆，佢好有魄力，好似唔使休息咁！喺相處同適應方面，對我嚟講亦係全新體驗。」

大埔：「去到大埔，好Free，白紙一張，冇人會理我，好自由，球迷好熱情，樣樣都好好，係差在冇錢啫！畀我去學習點樣建立一支球隊，由最初畀人睇死，到之後踢到亞協盃分組賽，攞3個亞軍到成為聯賽冠軍，過程入邊令我可以建立到一套點樣去贏，去成為爭霸分子嘅方法。」

東方龍獅：「嚟咗東方龍獅一年，第一次接觸體育產業概念，無論喺總監定主教練嘅角色上，做嘅嘢都比之前要有前瞻性，要有好好嘅計劃。要顧及嘅層面亦濶好多，好多機會與負責唔同範疇嘅同事合作，對我嚟講係好難得、好全面嘅學習機會。」

感激黎Sir郭Sir提點

能夠有得着、有覺悟，除自身努力外，前人之助和提點亦不可缺，「堅Sir」坦言其教練生涯中，十分感恩可以遇到兩位好好的啟蒙老師：「我冇正式跟過一個教練，係最初教香港青年軍嗰陣跟過「「黎Sir」」（即已故青訓之父黎新祥），佢好多嘅提點，好似點同年青球員相處嗰啲，我到依家都記住，受用終生；另一位係「「郭Sir」」（即前港隊主帥郭家明），佢一直非常關顧我，每一個階段都畀好多意見我，塞錢落我袋。所以真心非常多謝佢哋兩位。」