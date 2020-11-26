4度出席世界盃　球技震古爍今

馬納當拿1960年喺阿根廷首都布宜諾斯艾利斯出世，11歲加入小阿根廷人青年隊，16歲首次喺阿甲上陣，1979年為阿根廷贏得世青盃冠軍而聲名大噪；1982年西班牙世盃，首次出戰決賽周嘅馬納當拿年少氣盛，喺對巴西嘅次圈比賽中使出「功夫腳」侵犯巴迪斯達，結果自己領紅被逐，阿根廷亦以1比3落敗黯然出局。

4年後馬納當拿捲土重來，喺墨西哥世盃決賽周射入5球，帶領阿根廷贏得冠軍，其中8強對英格蘭嘅2個入波，包括使出「上帝之手」拍波入網，及由中場開始「1扭6」嘅個人表演更成為經典。1990年馬納當拿雖已不復當年勇，但仍以一己之力領阿根廷殺入決賽，可惜最終不敵西德屈居亞軍；1994年馬納當拿第4度代表阿根廷出戰決賽周，分組賽首戰大勝希臘4比0，馬納當拿入波後對住攝影機怒吼亦成為當屆世盃最難忘畫面之一，可惜賽後馬納當拿被發現服食禁藥麻黃素，即時被罰停賽15個月，馬納當拿嘅職業球員生涯亦隨之告終，97年正式宣布掛靴。

球會方面，馬納當拿離開阿根廷後曾效力西甲班霸巴塞隆拿，不過佢嘅球會事業高峰期係喺意甲度過，佢喺1986/87及89/90球季為當時寂寂無名嘅拿玻里贏得意甲冠軍，同時贏過歐洲足協盃、意大利盃等重要錦標，自馬納當拿1991年離開拿玻里，球會亦將佢嘅10號球衣退役至今，崇高地位可想而知。

馬納當拿退休後轉做教練，2010年以主帥身份帶領阿根廷殺入南非世盃決賽周，不過喺8強以0比4大敗畀宿敵之一嘅德國，決賽周後正式被辭退。馬納當拿離世前正擔任阿甲球隊甘拿斯亞主教練。

馬納當拿名字經常與毒品扯上關係，無論行為、形象都極富爭議性，不過佢嘅球技絕對震古爍今，佢同巴西球王比利邊個先係史上最佳，相信亦會成為大家永遠搵唔到答案嘅話題。

馬納當拿

出生日期：30-10-1960

出生地：阿根廷布宜諾斯艾利斯

身高：1.65m

效力球會：

小阿根廷人(阿根廷)(1976-81)

小保加(阿根廷)(1981-82)

巴塞隆拿(西班牙)(1982-84)

拿玻里(意大利)(1984-91)

西維爾(西班牙)(1992-93)

紐維爾舊生(阿根廷)(1993-94)

小保加(阿根廷)(1995-97)

主要榮譽(球隊)：

世界盃冠軍(1986)

世青盃冠軍(1979)

阿甲冠軍(1981)

西班牙盃冠軍(1983)

意甲冠軍(1986-87、1989-90)

意大利盃冠軍(1986-87)

歐洲足協盃冠軍(1988-89)

主要榮譽(個人)：

世界盃金球獎(1986)

世青盃金球獎(1979)

阿根廷足球先生(1979、1980、1981、1986)

南美足球先生(1979、1980)

世界足球雜誌年度最佳球員(1986)

UNICEF歐洲最佳球員(1989-90)