黑暗4分鐘崩潰　利物浦主場慘吞兩蛋

周四(26日)凌晨歐聯D組爆出大冷門，利物浦主場出擊，0比2不敵意甲球隊阿特蘭大，紅軍下半場經歷「黑暗4分鐘」，突然崩潰連失2球導致輸波，令呢支英超勁旅最尷尬係全場竟然冇射門中目標，認真失禮。

利物浦月初曾經作客以5比0大勝阿特蘭大，今場有地利以為好易食，但事與願違，紅軍表現乏善可陳，面對阿特蘭大緊密防守，顯得老鼠拉龜，無從入手，上半場只有1次射門，成為利物浦自2017年1月對車路士之後，首次於正式比賽主場上半場僅1射。

紅軍全場亦只有4次射門，而且全部唔中目標，自2003/04年球季歐聯有詳細射門統計數據以來，利物浦第1次錄得歐聯主場「0射中」。反觀阿特蘭大有8次射門，其中4次中目標。

踢到60分鐘，利物浦防線更加突然崩潰，阿特蘭大中場艾真度高美斯左路傳中，伊利錫近門射入。僅過4分鐘，又係艾真度高美斯傳中，夏迪保亞頭槌二傳入中路，由無人看管嘅魯賓高辛斯射成2比0。

利物浦輸波之後，4戰有9分在手，仍然排榜首，但僅領先阿積士同阿特蘭大2分，出線形勢並唔穩陣。