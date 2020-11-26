賽馬會女子足球聯賽11.28日開鑼

香港足球總會周四（26日）宣布「2020-21年度賽馬會女子足球聯賽」將於周六（28日）展開，本年度甲組賽共有8隊參加，而乙組則由7隊角逐，完成聯賽賽事後將共同爭奪足總盃。

為隆重其事，足總周四（26日）首次就女子聯賽舉行網上新聞發布會，並由足總主席貝鈞奇為女足打氣，他謂：「近年女子足球的參與度、女子足球員，以及教練團隊對足球的熱情均有目共睹，不少女足球員亦把握參與國際比賽及交流等機會，令個人的技術和質素更上一層樓。此外，香港球迷及傳媒朋友對女足的支持和關注度亦不斷提升，希望以後大家繼續緊貼女子足球的消息，為一班女足教練及球員送上支持同鼓勵。」

於網上新聞發佈會上，足總介紹了2020-2021年度賽馬會女子足球聯賽的賽制。本年度賽事會分兩個階段進行：第一階段為聯賽，甲、乙兩組均以雙循環方式進行，隨後會進行附加賽，由甲組聯賽榜末之球隊與乙組聯賽首名球隊，以單場淘汰方式爭奪來季甲組聯賽之席位。第二階段為足總盃賽事，所有參賽隊伍先以分組賽形式決定出線隊伍，再以單淘汰方式爭逐足總盃。

8支球隊將角逐本年度之賽馬會女子足球聯賽(甲組)：

車路士足球學校(香港)

公民

愉園

港會

傑志

大聯盟足球學院

沙田

大埔

7支球隊將角逐本年度之賽馬會女子足球聯賽(乙組)：

花花

恒益

恆華足球體育會

和富社企

樂天

黃大仙

偉發

鑑於現時公共衛生情況，參賽球隊必須遵守本會之醫學指引及政府相關部門之防疫指引，當中包括球員、教練及其他工作人員需於進入球場前先量度體溫，確保體溫正常，以及提交健康申報表。參賽球隊之職球員必須保持良好的個人衛生，保持適當的社交距離，並遵守政府及康文署訂下的規例及措施。足緦會繼續密切監察最新事態發展，並適時檢視有關安排。