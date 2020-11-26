賽馬會女子足球聯賽11.28日開鑼
2020年11月26日 12:55
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本年度甲組賽事由8隊角逐。（HKFA提供）
香港足球總會周四（26日）宣布「2020-21年度賽馬會女子足球聯賽」將於周六（28日）展開，本年度甲組賽共有8隊參加，而乙組則由7隊角逐，完成聯賽賽事後將共同爭奪足總盃。
為隆重其事，足總周四（26日）首次就女子聯賽舉行網上新聞發布會，並由足總主席貝鈞奇為女足打氣，他謂：「近年女子足球的參與度、女子足球員，以及教練團隊對足球的熱情均有目共睹，不少女足球員亦把握參與國際比賽及交流等機會，令個人的技術和質素更上一層樓。此外，香港球迷及傳媒朋友對女足的支持和關注度亦不斷提升，希望以後大家繼續緊貼女子足球的消息，為一班女足教練及球員送上支持同鼓勵。」
於網上新聞發佈會上，足總介紹了2020-2021年度賽馬會女子足球聯賽的賽制。本年度賽事會分兩個階段進行：第一階段為聯賽，甲、乙兩組均以雙循環方式進行，隨後會進行附加賽，由甲組聯賽榜末之球隊與乙組聯賽首名球隊，以單場淘汰方式爭奪來季甲組聯賽之席位。第二階段為足總盃賽事，所有參賽隊伍先以分組賽形式決定出線隊伍，再以單淘汰方式爭逐足總盃。
8支球隊將角逐本年度之賽馬會女子足球聯賽(甲組)：
車路士足球學校(香港)
公民
愉園
港會
傑志
大聯盟足球學院
沙田
大埔
7支球隊將角逐本年度之賽馬會女子足球聯賽(乙組)：
花花
恒益
恆華足球體育會
和富社企
樂天
黃大仙
偉發
鑑於現時公共衛生情況，參賽球隊必須遵守本會之醫學指引及政府相關部門之防疫指引，當中包括球員、教練及其他工作人員需於進入球場前先量度體溫，確保體溫正常，以及提交健康申報表。參賽球隊之職球員必須保持良好的個人衛生，保持適當的社交距離，並遵守政府及康文署訂下的規例及措施。足緦會繼續密切監察最新事態發展，並適時檢視有關安排。
更多賽事詳情可瀏覽足總網頁：https://www.hkfa.com/ch/load_page/433