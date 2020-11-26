李斯特城剪「布」 客勝值得追捧
2020年11月26日 15:02
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(Getty Images)
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歐聯之後，周五(27日)凌晨將會上演歐霸盃賽事，其中G組，布拉加主場迎戰李斯特城。
葡超球隊布拉加今屆3場分組賽，贏兩場輸1場，包括上次作客0比4輸畀李斯特城，證明雙方實力有好大距離。
至於英超勁旅李斯特城3場分組賽都贏波，合共入咗9球，同埋近6場作客贏咗5場，客勝值得買入。
直播表
周五1:55am 歐霸盃 莫迪Vs阿仙奴
Now 643、有線656、616台、myTV Gold 303
周五1:55am 歐霸盃 布拉加Vs李斯特城
Now 644、有線603台
周五1:55am 歐霸盃 里爾VsAC米蘭
Now 645、有線661、601台
周五1:55am 歐霸盃 莫斯科中央陸軍Vs飛燕諾
Now 646
周五1:55am 歐霸盃 布拉格斯巴達Vs些路迪
有線662、602台
周五4:00am 歐霸盃 格拉斯哥流浪Vs賓菲加
Now 645、有線661、601台
周五4:00am 歐霸盃 阿爾克馬爾Vs皇家蘇斯達
Now 644、有線603台
周五4:00am 歐霸盃 燕豪芬VsPAOK
Now 646