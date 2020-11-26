李斯特城剪「布」　客勝值得追捧

歐聯之後，周五(27日)凌晨將會上演歐霸盃賽事，其中G組，布拉加主場迎戰李斯特城。

葡超球隊布拉加今屆3場分組賽，贏兩場輸1場，包括上次作客0比4輸畀李斯特城，證明雙方實力有好大距離。

至於英超勁旅李斯特城3場分組賽都贏波，合共入咗9球，同埋近6場作客贏咗5場，客勝值得買入。

直播表

周五1:55am 歐霸盃 莫迪Vs阿仙奴

Now 643、有線656、616台、myTV Gold 303

周五1:55am 歐霸盃 布拉加Vs李斯特城

Now 644、有線603台

周五1:55am 歐霸盃 里爾VsAC米蘭

Now 645、有線661、601台

周五1:55am 歐霸盃 莫斯科中央陸軍Vs飛燕諾

Now 646

周五1:55am 歐霸盃 布拉格斯巴達Vs些路迪

有線662、602台

周五4:00am 歐霸盃 格拉斯哥流浪Vs賓菲加

Now 645、有線661、601台

周五4:00am 歐霸盃 阿爾克馬爾Vs皇家蘇斯達

Now 644、有線603台

周五4:00am 歐霸盃 燕豪芬VsPAOK

Now 646