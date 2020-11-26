外流士砵亭小將吳以琛確診新冠肺炎

效力葡萄牙勁旅士砵亭青年軍的17歲香港年輕門將吳以琛，周四（26日）早上透過個人社交平台Instagram，透露自己確診感染新冠肺炎。今年年中曾回港避疫的「以琛」，早前已經回到葡萄牙，並重投球隊訓練，他表示當地疫情嚴峻，自己家人亦受到波及，但認為自己情況正在好轉。

「以琛」於個人社交平台Instagram的限時訊息上，透露自己確診新冠肺炎，他接受本報記者查詢，交代自己病情正在好轉中：「我就應該冇事嘅，我上嗰禮拜六有發燒，跟住禮拜二做檢測，琴日收到結果為陽性。但係我已經退燒冇乜事，可能呼吸唔係咁順暢，冇味覺冇嗅覺，有少少咳。」他透露爸爸在當地陪伴，亦不幸受到感染：「佢半夜拍我哋起身，話嗰肺好唔舒服好痛，我哋起身call白車，送佢去醫院。」他表示當地疫情存活率高達99.7%，有相信父親不會有大礙。他亦提到葡萄牙當地疫情依然嚴峻，對當地醫療系統造成極大負荷：「呢度一日新增幾千宗（個案），醫院冇位擺，我哋在家隔離，留喺屋企。」

已經獲批歐盟居留權的吳以琛，現時還在等待足協批出許可文件。自9月歸隊一直跟隨U19梯隊操練的他指出，今季青年級比賽因疫情關係，正處於停擺，現時無奈要經歷「冇波踢」狀態。