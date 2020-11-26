兵工廠鋒線死火　有分攞已經偷笑

今晚歐霸盃B組賽事，近況低迷嘅阿仙奴作客挪超勁旅莫迪。「兵工廠」近期唔曉入波，加上現時位居小組榜首，以6分領先第3位嘅維也納速迅，出線形勢大好，作客情況下，預料初段睇定嚟踢唔會急，加上佢哋近6場歐霸5開半和，半場和值捧場。（myTV Gold 303、Now 643、有線656及616台周五凌晨1時55分直播）

阿仙奴上場英超作客0比0悶和列斯聯，近5場聯賽入得1球12碼，王牌奧巴美揚嚴重低沉，翼鋒布卡約沙卡同韋利安亦喺上仗勇戰受傷，加上中場湯馬士柏迪同艾利尼分別因傷及確診缺陣，中前場人手緊張，今場就徵召咗4位青年軍球員隨隊，可以預期會派遣大量新人上陣。

雖然阿仙奴喺歐霸分組賽3戰全勝，夾埋入咗9球，不過佢哋傾向上半場踢穩陣波，過去6場歐霸有5次開出半場和，唯一例外係對愛爾蘭球隊鄧達克，「兵工廠」都係要完半場前3分鐘至開到紀錄，慢熱風格唔係咁易改到。

莫迪目標求1分

莫迪目前3戰得6分排小組次席，今場就算拎1分都叫完成任務，尤其主力前鋒奧莫爾桑夫上陣成疑，冇必要冒險同阿仙奴鬥攻，既然兩隊都抱住以穩為先嘅意向，再追半場和好過。