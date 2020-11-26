馬納當拿前女友聞死訊當場暈倒

馬納當拿突然去世，他生前最後一位女朋友奧莉華（Rocío Oliva）極為悲痛，阿根廷消息指，她獲悉死訊當場暈倒，其後奧莉華出席早已答應的電視節目時，哭成淚人。

奧莉華在球王離世的當天，早已答應出席一個電視節目，據阿根廷消息奧莉華下午接到母親的電話，得知前男友馬納當拿突然離世，即場暈倒。不過，奧莉華其後如約出席電視節目，談與馬納當拿的往事，相當激動。「上次我見到他是今年3月，後來疫情開始嚴重，我再沒見到他，我欠他一個告別....我們曾在電話裡有一次愉快的交流，很多人都知道，他很想見我，我亦很想見他，但我們都沒能如願。」

30歲的奧莉華是馬納當拿最後一個公開的女朋友，比球王年輕30年，在2012年相識後，兩人火速熱戀，2018年7月馬納當拿向奧莉華求婚成功並送上訂婚戒指，但其後關係突變，同年12月奧莉華在社交平台宣布兩人已分手。「他是我人生中非常重要的男人，他瘋狂、美好，獨一無二....他非常愛我，我的靈魂亦充滿了他的影子。我永遠會記着他！」

奧莉華對馬納當拿的懷念，令當場的主持人亦相當感慨，奧莉華哽咽道：「10月30日是他60歲生日，他的身體並不好，當時我唯一願望是希望他好，但現在說已無用....我很希望他能回到之前愛唱愛跳的模樣。」