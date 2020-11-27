全新香港隊戰衣型格登場

近年多款新興球類運動掀起熱潮，其中與足球關係密切的Teqball絕對是不少人追捧的運動之一，4位男女香港足球代表隊成員及教練，包括黃洋、徐宏傑、鍾貝琪及張健峰，近日就換上一身由NIKE推出的全新型格港隊戰衣，來到將軍澳賽馬會足球訓練中心（FTC），一嘗這項講求「心體技」運動的滋味。 文：林卓臻

Teqball發源於匈牙利，集合足球、兵乓球及排球三大元素於一身，想要玩得出色，參賽選手的技術、體能及敏捷度缺一不可。身為港隊資深成員的傑志隊長黃洋，坦言自己第一次有機會嘗試這項新興運動：「球會都有兩個Teqball枱，不過因為太受歡迎，排唔到隊，畀隊中巴西球員霸住玩。我自己都有去巴西練習嘅經驗，當地人真係好鍾意玩，都係好考驗技術，而且好有樂趣。」除了單打，4名球員參與的雙打場面，亦是Teqball 運動的常見項目，「大哥」就認為找對拍檔很重要：「始終玩2打2係好玩啲，咁你嘅拍檔就會非常之緊要。」當日與「大哥」搭檔的，有港隊女足代表鍾貝琪，早前曾外流蘇格蘭的Vicky，覺得Teqball適合所有人參與。

人稱「GPS峰」的香港代表隊教練張健峰，球員時代最得意的絕技莫過於精準傳球，他認為玩Teqball亦需要一定精準度。現時世界各地不少足球隊，都有將Teqball融入訓練當中，身為教練的「張峰」，亦覺得這項運動，對球員改善基本功有很大幫助：「Teqball好講求控球技巧，無論係大髀、心口、頭、腳面、掃把腳，腳外側，咩部位都會運用到，同埋都要講求靈敏度，如果年紀越細嘅球員，早啲接觸呢啲嘅時候，我相信佢哋可以打好技術根底。」至於港隊守將徐宏傑，則覺得Teqball能成為球隊訓練中，一項令球員放鬆心情的活動：「比賽後做恢復訓練期間，（玩Teqball）可以令比賽氣氛變番輕鬆。」

當日的另一焦點，落在4位身穿的全新港隊主客場球衣及教練服上，其中黃洋及鍾貝琪就穿上香港隊紅色主場球衣，相當醒目，現年37歲的「大哥」作為港隊陣中領袖級人物，對穿上港隊戰衣的意義，有自己的一番見解：「其實每一次港隊新波衫都非常之期待，首先我覺得圖案都幾靚，而第二嗰層面上，其實每次着起香港隊波衫，都要提醒自己，無論有冇機會再入選港隊，入到場就要為香港球迷爭氣，呢嗰係波衫對我哋嘅意義。」

Vicky就認為新主場球衣的顏色比以往更鮮豔，很符合自己心水，尤其對球衣上的圖案讚不絕口：「你會見到啲圖案，其實睇真啲，係好似啲高樓大廈，就好似香港咁樣，都好代表到呢度嘅特點。」徐宏傑身穿以白色為主色，配以橙色邊的新港隊作客球衣，他認為簡約設計是賣點之一：「我呢件睇落好似簡單啲，自己其實係鍾意簡單，同埋着落去係好舒服好薄，感覺幾好。」

張健峰則希望看到球員穿上新球衣，能展現出良好精神面貌，並寄望新球衣能得到球迷喜愛，從而吸引更多人入場支持香港代表隊。