【有片】53.7碼超級金球！熱刺大勝出線在望

周五(27日)凌晨歐霸盃J組賽事，熱刺主場出擊4比0大破盧多格德斯，目前同安特衛普一樣4戰得9分，領先第3位嘅寧斯3位，熱刺下場作客寧斯只要唔輸就可以提前出線。熱刺中場哈利雲克斯今場炮製途程長達53.7碼嘅驚天金球，睇到球迷O晒嘴。

熱刺今場畀哈利卡尼同孫興民等主力休息，不過一班副選都遊刃有餘，卡路士雲尼斯奧斯上半場已經連入2球；去到63分鐘，熱刺球星哈利雲克斯喺中場左側拎波後，大腳踢向龍門竟然直飛入網，統計顯示入波距離足足達53.7碼，係歐霸盃史上第3遠距離入波(最遠紀錄為09/10球季韋根中場祖迪高美斯嘅61.2碼)；73分鐘熱刺再有盧卡斯莫拉入波埋齋。領隊摩連奴喺完場前8分鐘，仲派出只有16歲零247日嘅史加歷上陣，令佢成為熱刺史上歐洲賽最年輕上陣球員。

賽後話題都集中喺哈利雲克斯個驚天金球入面，熱刺名宿荷度直播期間表示：「佢當時有好多時間，突然間就射埋去，我認為佢係有意偷襲。」但尷尬嘅係，哈利雲克斯賽後直認自己完全係「符碌」：「我都想話自己係專登射門，但我要好誠意咁講我唔係。當時我見到加里夫巴利走位，結果我嘅傳波太大力......無論如何最後都係入波，我好開心。」哈利雲克斯對上一次入波，已經係2019年1月，而呢個入波亦係佢今季唯一一次命中目標嘅攻門，結果就成為超級入球。