歐霸4隊出線！阿仙奴新星37秒入「處子球」

近期英超狀態低沉嘅阿仙奴，周五(27日)凌晨歐霸盃踢爭氣波，作客挪威勁旅莫迪大勝3比0，喺B組4戰全勝提前鎖定晉級32強資格。阿仙奴今場起用大量新人，19歲小將巴洛根後備入場，只係用咗37秒就射入佢喺阿仙奴第1球，認真犀利。

阿仙奴繼續慢熱作風，上半場同莫迪互交白卷又開「半場和」，不過換邊後即刻撻着，上場聯賽食紅牌嘅尼高拉斯比比今場表現突出，50分鐘右路窄角度勁射先開紀錄，5分鐘後雷斯尼爾遜再入一球，83分鐘阿仙奴19歲前鋒巴洛根接應伊美路維傳中近門射入，而佢當時後備落場只係37秒，今場係佢第2次為阿仙奴披甲下嘅「處子入球」。

阿仙奴領隊阿迪達賽後大讚球隊表現，並且點名讚揚巴洛根：「佢值得有呢個入球，佢一直好努力，呢幾個月嘅傳聞或者有影響，但巴洛根處理得好成熟，佢想留隊，我哋都想佢留隊。阿仙奴會畀機會巴洛根，而佢都把握得好好。」巴洛根同阿仙奴合約到季尾就完，唔少球會都虎視眈眈，不過阿迪達已表明非常欣賞佢，將會盡力同佢續約。

除阿仙奴之外，歐霸分組賽第4輪完結後仲有3隊出線，包括A組羅馬、G組李斯特城同L組賀芬咸。