水晶宮繼續冇沙夏　紐卡素掂呀

疫情肆虐打亂不少英超球隊的部署，水晶宮的靈魂人物韋費特沙夏，因確診新冠肺炎被迫缺陣，搞到球隊日前不敵魚腩球隊般尼，錯失搶3分的機會。

周五深夜水晶宮主場對住紐卡素，欠缺這個護身符，相信主帥鶴臣都幾頭痕，但他還力撐缺乏沙夏球隊都可以有波入。事實上這位科特迪瓦射手開季至今入5球，是水晶宮的贏波保證，有數據顯示如果無韋費特沙夏上陣，水晶宮基本都未能獲勝。

中場安祖斯唐辛這仗倒戈母會，看看他能否有貢獻，他今季為水晶宮踢9場，僅交出兩個助攻，射入一粒，看來紐卡素今仗是搶3分的好機會。

焦點賽事直播表

周五6:00pm 亞冠 蔚山現代 Vs 珀斯光輝

Fox+、Now 672、有線653、613台

周五6:00pm 亞冠 墨爾本勝利 Vs FC北京

Fox+、Now 671、有線652、612台

周五9:00pm 亞冠 FC上海 Vs FC東京

Fox+、Now 672、有線653、613台

周五9:00pm 亞冠 清萊聯 Vs FC首爾

Fox+、Now 671、有線652、612台

周六4:00am 英超 水晶宮 Vs 紐卡素

Now 621

周六4:00am 西甲 華拉度列 Vs 利雲特

Now 632