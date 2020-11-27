「餓波」太耐！林日曦贏職業球手準備轉Pro

疫情下令多個國際及本地體育賽事都要被迫暫停，為了讓本地精英保持狀態，磨練實戰經驗，一連兩天的香港哥爾夫球會獎盃賽剛結束，21歲的林日曦與多位香港職業及業餘球手爭逐後，以總成績137桿贏得冠軍，他正積極考慮進軍職業行列。

或者是「餓波」太耐，今個比賽吸引69位球手同場比拼，球手們都想測試一下自己的狀態，作為香港高爾夫球總會青訓計劃成員的林日曦，在周四的最後一輪賽事表現突出，全日捉到3隻小鳥（低標準1桿），以兩桿的優勢稱王，他賽後表示計劃疫情過後出戰泰國舉行的亞巡資格賽，以測試自己的實力。

至於女子球員都表現不俗，譚亦晴與梁稀嵐以149桿的總成績打成平手，二人賽後均表示未滿意自己的發揮，但在疫情期間能夠有機會落場比賽，可以測試連月來苦練的成果，都認為是難得的機會。

今次比賽是香港哥爾夫球會騰出原本預留作「香港高球公開賽」的檔期進行，為在疫情下未能到海外比賽的本地選手提供比賽平台。此外，比賽特設10萬獎金，為因疫情未能出外比賽的職業球手打氣，參加今次賽的職業球手將根據排名瓜分這筆獎金，而打出總成績141桿的伍城鋒可獲2萬港元。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！