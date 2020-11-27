救護車遲半粒鐘！馬納當拿律師：係醫療失誤

阿根廷一代球王馬納當拿突然心臟病發逝世，震撼全球，周五喺阿根廷首都布宜諾斯艾利斯下葬，魂歸淨土。其好友兼律師則表示馬納當拿出事前12小時未有得到醫療人員照料，救護車更喺病發後半小時才到達，佢會為此事追究到底，要求進行調查。

馬納當拿嘅律師莫拉（Matias Morla）形容呢日喺痛苦悲傷嘅一日，佢話：「相關部門所嘅報告，令人難以理解，我嘅朋友喺12小時內無得到醫療人員照顧，而救護車要半粒鐘先到達，簡直係白痴嘅犯罪行為。我將要求進行調查，正如馬納當拿生前講過：『你係我嘅士兵，不能有憐憫之心』。」

今個月馬納當拿曾接受腦部手術，11號出院回家，據傳媒表示今個禮拜三佢起身時臉色蒼白，仲話自己好凍，食完早餐到上床瞓覺，生前最後一句說話同侄仔講：「我好唔舒服。」

曾擔任馬納當拿長達30多年私人醫生嘅卡爾（Alfredo Cahe），亦質疑球王唔應該太早出院，「我識咗佢33年，佢以一種唔尋常嘅方式離去，佢手術後應該繼續留院，唔應該去無足夠醫療設備嘅地方，的確有好多疑問。」