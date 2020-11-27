傅家俊呼籲全民運動　未復賽搵囡囡篤波

香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）周五（27日）聯同4位體育節大使唐裔盛、鄧漢昇、馬詠茹及符珈嘉，到銅鑼灣街頭出席「郁下啦，見圖運動車」活動，推廣「全民運動」的訊息。接近10個月未有正式比賽的Marco笑指技癢「手痕」，在家與兩位愛女篤波，而他最近因久未復賽，世界排名跌出職業賽資格範圍，他重申自己仍然渴望比賽，但一切事情發展還看疫情發展走向再決定。

傅家俊在今年2月中到英國參加威爾斯公開賽，在首輪憾負丁俊暉後，便因新冠肺炎疫情在當地肆虐未有再參加比賽，留在香港休戰避疫，其世界排名因新賽季至今未有參加比賽而不斷下滑，至最近臨時排名更跌出64位的職業賽資格，他指非常想念比賽的感覺，掙扎良久才決定放棄出戰全英賽：「自己都好想去全英賽，掙扎了很久，但當地疫情嚴重，屋企人不放心我到訪當地，除非這段時間我一直在外國打比賽，否則我也不想冒險在香港飛往外地。」

本賽季至下年5月完結，Marco表示只有疫情受控才會再去比賽，「體院亦不建議我到外地比賽，就算他們允許，我自己也會擔心。」世界排名跌出職業賽資格，他日前透露會積極爭取外卡，也會尋求其他可行途徑重新打入職業賽，「因為外卡也不是申請就有，是由WST決定要將外卡分配給那位球手，若未成功獲得外卡，我也許會從cue school或其他世界業餘比賽打起。」他估計會有2個外卡名額，至於以甚麼準則去分配，則仍未有明確指引，但他再三強調自己仍然享受比賽，未有退役考慮。

Marco指，桌球圈自重啟比賽後，各地有近20位球手確診感染，希望各人都能保持身體健康，有見近日本港疫情反彈，他也會勤加注意。

雖然未有到外參加比賽，但Marco在練習賽期間屢創驕人紀錄，繼在本月9日的訓練賽中對陣年青球手王雨晨，以6分25秒的驚人速度打出生涯最快單桿147滿分，一星期後對陣本地球手周漢文的練習賽中，打出一桿極為罕見的148分，連續兩星期打破個人最快及最高分紀錄。

早前桌球室被勒令停業、體院又數度封院，Marco稱曾有「三、四個月練習時間合計少於10小時」，只好在家與囡囡切磋，以免球技生疏，又可止止球癮。

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