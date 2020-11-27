足總盃　賽程公布！首輪即有「東傑」大戰

2020至21年度「足總盃」將於下周六（12月5日）開鑼，香港足球總會周五（27日）公布分組結果及賽程。其中，理文和天水圍飛馬繼在「菁英盃」同組後，「足總盃」再次被編在同一組。而衞冕的東方龍獅，則與聯賽冠軍傑志同處B組，兩軍將於周六（5日）舉行的首輪分組賽，上演今季首次對戰。

今屆「足總盃」賽制異於上屆，由全淘汰制改為先進行單循環分組賽，每組首兩名出線，再進行單回合制4強賽決定決賽隊伍，決賽將於明年6月27日假香港大球場舉行。足總周五（27日）發新聞稿公布分組結果，A組4支球隊為天水圍飛馬、理文、標準流浪、晉峰；B組4支隊伍為東方龍獅、傑志、冠忠南區、愉園。揭幕戰將於周六（5日）下午3時於大埔運動場上演，由理文對陣天水圍飛馬。同日下午5時半，衞冕冠軍東方龍獅，將於今季首度舉行賽事的香港大球場硬撼傑志，此戰為兩隊今季首次對陣。至於周日（6日）下午3時同時進行的兩場賽事，為晉峰對標準流浪，以及愉園對冠忠南區，將分別於深水埗運動場和大埔運動場上演。詳細賽程請參閱足總網頁。

A組隊伍：

天水圍飛馬、理文、標準流浪、晉峰

B組隊伍：

東方龍獅、傑志、冠忠南區、愉園

首輪賽程：

周六（12月5日）15:00 大埔運動場 理文 對 天水圍飛馬

周六（12月5日）17:30 香港大球場 東方龍獅 對 傑志

周日（12月6日）15:00 深水埗運動場 晉峰 對 標準流浪

周日（12月6日）15:00 大埔運動場 愉園 對 冠忠南區