東京奧運要求運動員戴口罩＋免「三密」

東京奧運「破天荒」延期到明夏舉行，惟全球疫情仍然嚴峻，如何確保運動員安全成為當前要務。據日本共同社報導，東奧組委會已向國際奧委會（IOC）提交防疫方案，包括要求運動員隨時佩戴口罩、保持社交距離及避免「三密」，即密閉、密集和密切接觸。

據報日本政府和東奧組委會將於12月2日發表中期報告，提出透過日式防疫對策，實現「安全安心」的奧運。方案規定所有運動員和工作人員，除了比賽、用餐和室外保持2米距離的情況外，必須隨時佩戴口罩，面罩不能當作替代品。方案特別強調，單單佩戴口罩未能阻礙病毒傳播，故要求運動員間日常保持最少1到2米的社交距離。

另外，為了避免「三密」接觸，主辦方會逐步淘汰通風欠佳的場所，室內場所每30分鐘會進行一次「換氣」。選手村食堂由於感染風險高，將設早餐30分鐘，午餐和晚餐各1小時的時間限制，運動員亦會透過智能電話提早收到每日菜單，以避免人流擁擠。

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