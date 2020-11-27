點搞呀！疲兵殘陣衰埋一堆

今晚英超獨腳戲有中下游對決，由水晶宮主場迎戰紐卡素。水晶宮王牌韋費特沙夏及隊長米利禾積域繼續缺陣，尤其係冇咗沙夏令火力跌Watt，主帥鶴臣必定先求穩陣，撞啱「喜鵲」進攻毫無章法，近年聯賽碰頭亦係1球起、2球止，捧2.5球嘅入球細最上算。(Now 621周六凌晨4時直播)

水晶宮近3場取得1勝2負，唯一勝仗係擊敗主攻球隊列斯聯，面對同樣主守嘅狼隊及般尼輸晒，而且全部交白卷，其中般尼賽前仍未開齋堅弱，可見水晶宮近況認真麻麻，遇上同樣擅打穩守突擊嘅球隊冇着數。最弊係水晶宮進攻核心韋費特沙夏，因確診新冠肺炎需要隔離，隊長兼防中米利禾積域就坐波監，今場繼續缺陣，係人都知水晶宮一向靠沙夏單天保至尊，事實上呢位科特迪瓦國腳自2014-15年回巢後，曾有28場英超缺陣，球隊竟然輸咗20仗，即係冇佢唔掂喇。加上周二凌晨先對完般尼，水晶宮話咁快又要出戰未回氣，向來保守嘅主帥鶴臣，就算有地利亦唔敢輕舉妄動。

紐卡素攻擊孖寶養傷

另一邊廂，紐卡素今季簽入般尼茅夫孖寶哥林威爾遜及賴恩費沙後，進攻本來係有改善，前者喺聯賽已入6粒，賴恩費沙亦表現唔錯，可惜兩人同告受傷，令攻力削弱。「水貨」中鋒祖連頓及安祖卡路爾今季聯賽仲未開齋，辛特麥斯明淨係識喺邊路死扭，除咗死球戰術同打亂戰外，進攻板斧唔多。加上兩軍近7次聯賽交手，合共只製造7個入波，全開2球或以下，今場唔慌多波入，2.5球嘅細盤最穩陣。