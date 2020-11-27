回師香港仔主場頭炮　冠忠南區勢破標準流浪

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「中銀人壽香港超級足球聯賽」今日頭場大戰，冠忠南區於香港仔運動場地頭出擊，迎戰標準流浪。聯賽首戰大炒對手的冠忠南區士氣正盛，今季首度坐鎮主場，必定希望乘勝追擊；標準流浪上仗兩度落後之下，最終成功搶回1分，今仗誓要再接再厲，兩軍火併一觸即發。（on.cc東網周六下午3時直播）

冠忠南區上場踢出主教練列文上任以來最大勝仗，以4比0橫掃天水圍飛馬，聯賽取得強勢開局，列文承認球隊賽後士氣大振，但同時強調不可以因此而自滿：「今季仲有排踢，大家仲需要繼續努力，我哋上場波學到好多嘢，有好多地方都可以再做好啲，希望可以將好狀態帶到落下場比賽。」

闊別一季後，冠忠南區首次回到完成修復工程的香港仔運動場主場出擊，對此列文坦言全隊上下都好期待：「過去一季要去到唔同球場踢波係好艱難，今次番到嚟，希望可以用一場好表現，歡迎球會班主同一班球迷重返主場。」今仗日本守將川瀨浩太雖然要停賽，但賽前就有新兵林樂勤完成註冊，這位前富力R&F小將隨時候命。

講到上輪賽事最佳個人表現，不得不提南區前鋒史提芬彭利拿，上仗「肥彭」完成今季港超聯首個「帽子戲法」，他認為自己狀態同自信心正不斷提升，同前場幾位拍檔的默契亦愈來愈好：「我哋都唔係身材高大嘅前鋒，但慢慢開始可以做到心領神會，用地面配合搭夠，希望可以繼續幫到隊波。」

標準流浪近兩場發揮不俗，繼「菁英盃」逼和理文後，上仗亦在愉園身上取得1分，加上外援亞加斯圖和杜格拉斯已歸隊，教練團指出他們漸漸融入，只要踢出應有水準定能幫助球隊，但認為兩人目前的狀態僅有7成，藉高強度比賽有望提升表現。

對手今仗有史提芬彭利拿倒戈，教練團直指難以完全箝制這名狀態火熱的巴西射手，但已制定一套防守策略，又稱其他球員同樣具侵略性：「唔可以淨係專注喺一位球員身上，佢哋仲有夏志明同佐佐木周，呢個星期喺訓練都作出好多部署針對呢幾位球員。」

流浪近仗均起用不同門將上場把關，教練團表示3位守門員盧兆崎、李溢晉和奧利斯均有獨特優點，同時擁有他們是「開心嘅煩惱」，但坦言當中無必然正選，會因應他們訓練的表現和態度決定誰來擔正。

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