晉峰火併天水圍飛馬　全力搶Ｗ！

周六（28日）港超聯尾場，晉峰於青衣運動場主場硬撼天水圍飛馬。晉峰首周以5球不敵東方龍獅，近2仗狂失11球，今場有主力茹子楠、鄭璟昊復出，勢要一洗頹風；至於天水圍飛馬開鑼戰，亦意外以4球大敗於冠忠南區腳下，但在主教練郭嘉諾歸隊後，「黃馬」攻守料會有大幅進步。雙方各自經歷大敗後，皆希望盡快重開勝利之門，勢有一番惡鬥。（周六下午5時30分開賽）

晉峰正值2連敗，總教練何信賢表示會作出檢討，坦言球隊上仗表現絕不失禮，最終賽果不能作準：「頭20分鐘踢得好好，出現唔少射門。可惜上、下半場失咗2球12碼，對球隊有好大影響，令球員失去信心。」另外「何Sir」暗示費利浦薩狀態未起，幸好兩名主力茹子楠、鄭璟昊重返正選陣容，對球隊調動有一定幫助。

今季首次於主場出戰，「何Sir」認為並未佔太大優勢，始終僅在青衣進行了1課操練，惟相信球場質素有利球隊的短傳組織。他坦言天水圍飛馬實力比晉峰好，大敗南區實屬意外，加上並未了解對方陣形，以及巴西新援打法，希望減少造成死球和失誤，目標爭取1分。

早前赴內地負笈的主教練郭嘉諾，回港後完成隔離，已於周一（23日）正式歸隊。「嘉諾Sir」認為上場不敵南區在於球員抵受不住壓力，導致失第2球起防線隨即崩潰。他嘗試在今周的操練中營造防守壓力，讓球員知道失球後應怎樣調整。

今仗對手晉峰，是他任職足總教練時其中一支實驗球隊，「嘉諾Sir」稱與對方教練何信賢、張煒聰份屬好友，羅浩賢、林富貴、茹子楠更是他帶領過的球員。他欣賞對手重用年輕球員、崇尚傳控踢法的方針，但如今各為其主，「嘉諾Sir」明言絕不留手：「我哋一定強陣出擊，唔只贏波咁簡單，仲要贏番個信心番嚟，呢3分我哋志在必得！」