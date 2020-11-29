被2位舊將玩殘　PSG連續2場失分

法甲亦吹冷風，班霸巴黎聖日耳門(PSG)主場出擊，被波爾多逼和2比2，近2場聯賽已經失咗5分，僅領先馬賽4分，兼踢多2場，隨時有可能被呢支死敵搶走榜首之位。

PSG上輪法甲領先2球之下，被摩納哥反勝3比2，今場幾乎又重蹈覆轍，開波10分鐘，PSG嘅18歲後衞添莫菲彭比利擺烏龍，但球隊好快由尼馬博到12碼，佢自己射入扳平，轉個頭尼馬遠射被門將撲出，摩斯堅恩補射入網，PSG速反超前2比1。

換邊之後，波爾多中場耶仙艾里後備上陣僅2分鐘，就射入靚波扳平，呢位20歲新星出身於PSG青年軍，上年先至轉投波爾多，佢入波之後亦唔慶祝，以示對母會嘅尊重。

除咗耶仙艾里之外，波爾多中場賓艾化今場都係倒戈，佢先係開出角球，令到添莫菲彭比利擺烏龍，之後助攻耶仙艾里入波，其實佢先至係波爾多搶到分嘅大功臣。

比較末段，波爾多幾乎反超前，迪柏維利把握對手誤傳，單刀起腳，幸好PSG門將沙治奧列高反應快撲出，PSG今場執到1分，已經算好彩。