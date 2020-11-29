今晚一齊　睇巴塞、憶球王

周日9:00pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 奧沙辛拿

球王馬納當拿過身，星期日西甲，有2隊都同球王好有淵源，一於買條過關告慰球王。

頭關當然係巴塞隆拿對奧沙辛拿，球王當年踢巴塞嗰陣，美斯都未出世，上場歐聯作客基輔，美斯冇隨隊，畀佢抖足精神，希望佢今晚踢場好波，向球王送別。

另一關就揀咗基達菲對畢爾包，講到同馬納當拿嘅關係，畢爾包肯定排前幾位，畢爾包屠夫哥高查，當年剷斷球王隻腳，希望畢爾包今晚踢出呢股狠勁，砌低基達菲。

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過關2串1

巴塞隆拿 對 奧沙辛奧 上盤

基達菲 對 畢爾包 平手盤要畢爾包

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周日9:00pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 奧沙辛拿

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周日9:00pm 英超 修咸頓 Vs 曼聯

Now 621

周日10:00pm 意甲 AC米蘭 Vs 費倫天拿

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Now 632