今晚一齊 睇巴塞、憶球王
2020年11月29日 12:00
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周日9:00pm 西甲 巴塞隆拿 Vs 奧沙辛拿
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球王馬納當拿過身，星期日西甲，有2隊都同球王好有淵源，一於買條過關告慰球王。
頭關當然係巴塞隆拿對奧沙辛拿，球王當年踢巴塞嗰陣，美斯都未出世，上場歐聯作客基輔，美斯冇隨隊，畀佢抖足精神，希望佢今晚踢場好波，向球王送別。
另一關就揀咗基達菲對畢爾包，講到同馬納當拿嘅關係，畢爾包肯定排前幾位，畢爾包屠夫哥高查，當年剷斷球王隻腳，希望畢爾包今晚踢出呢股狠勁，砌低基達菲。
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