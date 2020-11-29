港超聯　按次收費直播　傑志迎戰愉園

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）下午3時於旺角大球場上演，由傑志對愉園。主隊傑志今場繼續派遣安永佳任箭頭，配合蘇沙攻堅，隊長黃洋先列後備，隊長臂章先由李毅凱暫時戴起，他與艾里奧和朴俊炯組成防線，新兵杜國樑則列席後備席廂。而愉園亦嚴陣以待，用盡包括「超級外援」在內的5個外援名額，並以「黑雙煞」羅拔奧度和艾迪比帝攻城拔寨，查理史葛、米基爾與林毅東坐鎮中場，新加盟的林衍廷擔任正選左閘。（on.cc東網周日3時起直播）

雙方陣容如下

傑志正選名單：

1 王振鵬 GK

4 李毅凱 C

5 艾里奧

6 朴俊炯

7 蘇沙

8 安永佳

10 基爾頓

22 賓紀文

28 鄭展龍

35 史雲斯頓

95 陳晉一

後備：

23 郭劍橋 GK

3 丹尼

11 加維蘭

12 杜馬思

14 何振廷

16 顏卓彬

19 黃洋

20 趙聡悟

21 唐建文

26 彭林林

34 巴拉克

38 杜國樑

愉園正選名單：

17 屠俊翹 GK

4 查理史葛

5 葉卓文

6 盧斯安奴 C

10 米基爾

11 潘沛軒

14 艾迪比帝

18 林毅東

19 簡嘉亨

32 林衍廷

47 羅拔奧度

後備：

1 鍾偉豪 GK

2 張俊軒

3 翁煦濤

7 袁世傑

9 黃智康

13 林樂賢

15 黃浩然

16 黎培基

23 蕭志豪

25 楊迪麟

27 伍家揚

28 朱偉鈞

周日（29日）下午「中銀人壽香港超級聯賽」大戰連場，打頭陣有傑志坐鎮旺角大球場迎戰愉園，「藍鳥」上仗遭理文逼和，想取得聯賽首勝，就要問過有「黑雙煞」壓陣的「快活谷」。至於尾場壓軸大戰，理文於主場將軍澳運動場，與東方龍獅重演去屆「高級組銀牌」決賽戲碼。理文連「菁英盃」在內至今6場不敗，今遇爭標勁敵東方龍獅肯定鬥個你死我活，強強對碰不容錯過。（on.cc東網周日3時起直播）

主隊傑志近2仗戰況相若，遲遲未能取得「燕梳球」招至和局收場。總教練朱志光透露，今周操練時試用不同前鋒組合，並在邊路配合和入楔中下了苦功，務求在進攻層面有所改善。對於愉園新援羅拔奧度近2場轟4球，「朱Sir」直言他和球員有心理準備應付對手直接的踢法：「香港足球都預咗會好直接，尤其下半場對手進攻會冇咁迂迴，我哋啲球員都適應咗，冇咩大問題。」

陣容上，畢頓正養傷，射手加維蘭（Manu）本周重投訓練，周日一戰有望倒戈前東家，Manu明言期待與好友交鋒：「好開心可對番佢哋，我同愉園關係仲係好好。對面盧斯安奴同其他人都係我嘅朋友，我希望同佢喺場上有個好刺激嘅對抗。」對於球隊近仗也未能取得奠勝球，Manu相信低潮很快會過去，他對全隊上下充滿信心，冀望迎接今場勝利。

至於客隊愉園開鑼戰2度領先下，最終被標準流浪逼和，主教練鮑家耀坦言戰果合理，認為球隊表現尚有改善空間：「防守不夠集中，同埋解圍唔夠冷靜，好似第1球咁，禁區內其實好多人，但係都踢唔走個波。」對於上季復賽曾以4球大敗傑志，「鮑sir」讚賞對手實力強勁，近4、5年培育了不少年輕球員，今場會專注防守，採取穩守突擊，期望今季在增添外援下，與對手實力可以拉近。

新援羅拔奧度最近入球頻頻，這位尼日尼亞前鋒笑言，能為自己打下強心針：「連續2場入波可以提升信心，目前我同球隊士氣、狀態都好好，唔會懼怕任何對手。」對於球隊上仗未能取勝，「獵豹」坦言感到內疚，認為自己因與隊友林樂賢缺乏溝通，在禁區內「爭食」而錯失入球機會。惟他深信透過之後的訓練，和隊友默契已經增加不少，期望今仗表現能夠再進一步。