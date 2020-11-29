強強對碰！理文將軍澳火併東方龍獅

港超聯周日（29日）尾場，由理文於主場將軍澳運動場，迎戰東方龍獅。理文上仗迫和傑志後，近6場不敗。今仗陣容有少量變化，收起列斯奧、前鋒梁嘉恆，曾錦濤、射手尼迪利復任正選，顏樂楓擔任隊長，而上仗2名入球功臣沙普夫，以及亞哥斯達繼續正選上陣，新援荷西安祖先待在後備席。（on.cc東網周日3時起直播）

客隊東方龍獅上仗大勝晉峰，今仗以強陣出戰，力爭2連勝。門將葉鴻輝，基頓、艾華度組成4人防線，隊長梁振邦繼續正選，盧卡斯、辛祖及艾華頓組成前線3叉戟。

理文正選陣容

28 陳嘉豪 [GK]

5 余煒廉

9 尼迪利

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

16 顏樂楓 [C]

21 曾錦濤

26 黃俊皓

33 談樂軒

77 沙普夫

91 基華尼頓

後備：

1 高俊 [GK]

88 袁皓俊 [GK]

4 劉穎笙

6 黃皓雋

7 李康廉

14 荷西安祖

17 張憙延

18 黃炎堃

22 曾家進

23 鄧匡延

29 余沛康

44 中村祐人

東方龍獅正選陣容：

1 葉鴻輝 [GK]

3 迪高

5 基頓

6 翟廷峯

9 盧卡斯

10 辛祖

11 艾華頓

16 梁振邦 [C]

30 黃梓浩

33 艾華度

88利馬

後備：

26 廖富源[GK]

99 曾文輝[GK]

8 李嘉耀

17 梁冠聰

18 鄭子森

22 林恩許

23 黃威

32 亞歷斯祖

77 王力威

80 鍾偉強

聯賽開局就遇上連場硬仗的理文，首戰以2比2頑強逼和傑志之後，接下來要硬撼強敵東方龍獅，主教練陳曉明認為球隊經歷上場比賽後，能夠更好地去預備今場大戰：「如果要講到爭標，無論傑志同東方都係主要假想敵。就算（上場）贏唔到波都好，叫做冇輸畀一個假想敵，大家都冇優勢，呢個對球隊信心係好嘅。」連同季初「菁英盃」賽事，理文開季至今6仗保持不敗戰績，表現穩定，陳曉明認為這點對球隊非常重要。

上仗面對傑志，理文主力外援亞哥斯達以一記「世界波」成功搶番1分，對自己能於聯賽首戰取得入球，這位阿根廷中場坦言非常開心，今仗遇上實力同樣強勁的東方龍獅，他清楚知道球隊所要面對的挑戰：「聯賽頭兩輪就要對兩支強隊係唔好彩，不過依家唔踢遲啲都要踢，我哋隨時準備好踢硬仗。」

東方龍獅上仗大部分時間打少1人的劣勢下，球員未有自亂陣腳，依然能作出正確決定，結果以5比0勇挫晉峰，聯賽首戰旗開得勝，總監兼主教練李志堅對此感到欣慰，並稱全隊都取得寶貴實戰經驗。前場森巴進攻三叉戟該仗展示強大火力，李志堅表示盧卡斯及辛祖都已經進入狀態，至於傷愈不久的艾華頓雖然有斬獲，但「堅Sir」坦言仍需要進一步觀察。

至於隊長梁振邦近3仗都踢足全場，這位34歲悍將認為經過「菁英盃」賽事的調整，自己的狀態愈來愈好。今仗面對強敵理文，他希望球隊能夠以放鬆的心情去面對：「雖然話係一場大戰，但如果太拘謹，反而會有反效果。好似復賽期間雖然賽程緊密，但每場波我哋都輕鬆面對，踢得出球隊嘅打法部署，成績自然會嚟。」