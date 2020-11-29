港超聯　李毅凱建功！傑志喺愉園手搶番1分

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）頭場於旺角大球場上演，由傑志對愉園。衞冕的傑志最終憑李毅凱末段挺身而出頂成平手，以1比1逼和靠早段羅拔奧度入球領先的愉園，搶回寶貴1分。

傑志今季未嘗敗績，但和波甚多，為取得聯賽首勝今仗派出蘇沙和安永佳攻堅，新兵杜國樑先列後備。近3場不敗的愉園今次作客嚴陣以待，用盡包括「超級外援」艾迪比帝在內的5個外援名額，羅拔奧度則續任正選。2分鐘愉園便找到攻門機會，羅拔奧度乘對手解圍不遠施頂斜出。8分鐘，傑志憑朴俊炯接應角球批頂同告無功而還。雙方中場爭奪頗激烈，愉園後防未有受到太大壓力，更在18分鐘率先打破缺口，羅拔奧度一對一扭過賓紀文再射破王振鵬十指關，「快活谷」領先1比0。主隊「藍鳥」積極反撲，蘇沙27分鐘中路放冷箭僅中楣彈出。43分鐘，潘沛軒左路罰球直射，王振鵬橫身沒收，有驚無險。客軍半場領先1球。

下半場主隊率先以唐建文換入賓紀文變陣，51分鐘安永佳接應蘇沙傳中施頂斜出。7分鐘後，蘇沙接應傳中連「倒掛」都施展出來，可惜不中目標。愉園隨後全軍退守，主隊亦換入倒戈相向的加維蘭入替史雲斯頓加強攻力。雖然73分鐘基爾頓的遠程炮射斜，但憑「帶刀侍衞」李毅凱1分鐘後的入球，傑志終於扳成平手。兩軍及後搏槌。惟不論86分鐘袁世傑起腳，抑或安永佳補時階段的頭槌，均未能改寫最終比數。愉園憑羅拔奧度的入球，以1比1逼和主隊，從衞冕冠軍傑志手上搶得1分。

愉園主教練鮑家耀，賽後認為球隊上半場發揮出色，惟下半場未能把握機會入第2球，導致被對手扳回1球。他又特別點名讚揚尼日利亞外援羅拔奧度的發揮，指他雖然技術粗糙，但勝在體能、速度能克制對手，而且踢邊路造成的威脅比中間更大。

今仗司職左閘的林衍廷（Fatgor）直言1比1的賽果理想，眾將表現賣力，用盡120%力量應付今場比賽，他又形容逼和傑志是愉園球員這2季其中一場代表作。Fatgor笑言來到愉園打左閘要再下點苦功：「當然唔係最理想位置，始終左腳以前淨係攞嚟行路，依家攞嚟踢波，要改善隻左腳先。」

傑志總監兼總教練朱志光稱，球隊早段失了一球「大意波」，導致要更有耐性反追，他推斷球員對對手的非洲外援踢法感陌生，令到初段「怯怯哋」，要花一段時間適應。下半場落後之際，傑志換入防中黃洋入替鄭展龍，「朱Sir」解釋目的是推前基爾頓攻堅，後來亦順利主宰形勢，雖然把握力仍然欠奉，但幸好找到扳平1球。他強調球會今季方針是重用年青球員：「要容許佢哋犯錯先可以慢慢成長，呢點都係預計之內，唔可能一場出6至7個年青球員，又要贏人又要人哋冇得打，呢個係自己呃自己。」