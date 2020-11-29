拉定筋！車仔Vs熱刺睇入球騷啦！

今晚英超爆發倫敦打吡，3哥車路士主場火併1哥熱刺，亦係兩軍主帥、徒弟林柏特與恩師摩連奴大對決。車仔今季崇尚進攻，尤其係主場出擊零舍進取，挾6連勝之勢唔會縮，不過熱刺兩大神鋒哈利卡尼及孫興民腳風堅順，車仔主攻更加啱晒佢哋打反擊，勢必合演入球騷，2.5球嘅大盤有買趁早。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

隨住一班新兵逐漸融入，車路士主帥林柏特嘅進攻打法開始成形，以快速見稱嘅德國射手迪姆華拿，近5場聯賽已入4粒，傷愈復出嘅翼鋒薛耶治，5次聯賽上陣亦入1球及貢獻3次助攻，令攻勢更加入肉。早前確診新冠肺炎嘅中場夏維斯已經好番，仲喺日前歐聯作客雷恩復出，若需要高空轟炸，「藍戰士」仲有中鋒譚美阿巴謙、基奧特及翼鋒赫臣奧杜爾候命，後兩者日前對雷恩齊齊入波，協助車路士贏波提早出線16強，並締造6連勝弗爆。由於進攻瓣數甚多，造就車仔今季9場聯賽入22粒，暫時係英超火力最強球隊，連盃賽在內，近6場主場有5次開3球或以上，今場必藉地利搶攻先發制人。

老孫卡尼着晒火

與熱血少帥「林伯」相比，「寸王」摩連奴更顯老謀深算，喺佢改造之下，王牌哈利卡尼經常墮後策動進攻，不過表現依然Sharp醒，今季9場聯賽入7粒兼有9次助攻，佢不斷走動引開對方守衞嘅同時，令好拍檔孫興民有更多後上入楔埋門機會，「老孫」至今聯賽有9球進帳，位居射手榜次席，絕對係英超今季最強進攻組合。唔好忘記，熱刺後備席仲有加里夫巴利、迪利阿里同卡路士雲尼斯奧斯等候命，後者喺日前歐霸對盧多格德斯入2粒兼有助攻，最終大勝4比0，如果要變陣都大把奇兵用。

由於車仔主攻，令後場暴露更多空位，更適合「寸王」嘅反擊戰術，呢場師徒之戰勝負難料，但應該多波入，大盤咪錯過。