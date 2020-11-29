港超聯　上演入球騷！東方龍獅反勝理文續排榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（29日）尾場，由理文於主場將軍澳運動場，迎戰東方龍獅。雙方今場大踢進攻足球，上半場初段，基華尼頓替理文打開記錄，但辛祖及盧卡斯的入球，令東方龍獅一度反超，之後尼迪利射入12碼，曾替理文追和，可惜下半場艾華度頂入奠勝球，東方龍獅作客反勝理文3比2。

甫開賽，理文馬上有射門出現。鄭兆均右路傳中，基華尼頓控定後射斜。4分鐘，理文先拔頭籌，亞哥斯達交出直線，基華尼頓力壓翟廷峯，射遠柱破網，理文領先1比0。6分鐘，艾華頓搏得12碼，他親自操刀卻宴客，未能替東方龍獅追成平手。東方龍獅落後下積極反撲，11分鐘盧卡斯接應利馬直線，禁區抽射被門將陳嘉豪擋出。13分鐘，辛祖與盧卡斯簡單撞牆，成功撕破理文防線，前者輕鬆射入，東方追和1比1。

26分鐘，艾華頓壓落底線傳中，盧卡斯頭槌被擋，惟理文守將解圍不遠，盧卡斯衝前補中得手，東方龍獅反超前2比1。5分鐘後，尼迪利禁區內被黃梓浩推跌，這名法國射手12碼一射破網，理文迅速追平2比2。38分鐘，盧卡斯接應利馬長傳，勾射僅僅中柱。上半場尾段，基華尼頓突破越位，單刀卻被門將葉鴻輝成功「捉路」。最終兩隊皆錯失黃金機會下，半場打成2比2。

易邊後，雙方繼續加快進攻節奏，理文先有1次機會，曾錦濤後上勁射，葉鴻輝擋出底線。東方龍獅隨後攻勢較有威脅，52分鐘，艾華頓右路斬入禁區，理文後防發生誤會，辛祖窄角度下射高。65分鐘，辛祖再有機會，惟門前笠射未能考驗對方門將。理文雖然在67分鐘，換入超級外援荷西安祖，仍未能抵擋東方一輪狂攻。70分鐘，利馬開出罰球，艾華度頭槌建功，東方龍獅反超前3比2。比賽未段，理文差點追成平手，亞哥斯達妙傳，尼迪利射門柱邊出界。

最終理文尾段圍攻不果，東方龍獅以3比2險勝理文，聯賽取得2連勝，繼續排在榜首。至於理文則被打破不敗身，今季首嘗落敗滋味。

東方龍獅落後1球下，最終成功反勝，頂入致勝球的艾華度，賽後表現興奮：「自己攻入今季第1球，但最緊要都係幫到球隊贏波。」這名巴西中堅直言理文實力強勁，取得聯賽2連勝可謂相當難得。

至於主教練李志堅亦對賽果感滿意，但坦言擔心前鋒艾華頓的傷勢，表示此子需要到醫院，接受進一步檢查。「堅sir」笑言賽前已預計到今場屬硬仗一場：「理文今季一路都打得唔錯，一早知會相當難踢，尤其今場一直都只係領先一球，但都好開心為球迷帶來1場刺激、精彩嘅比賽。」

上仗大勝晉峰，連同剛剛險勝理文，東方聯賽豪取2連勝，「堅sir」認為對比「菁英盃」，聯賽絕對有好開始，看來他對今季首仗，於「菁英盃」以1比2不敵愉園仍耿耿於懷：「個場輸波絕對警剔到我哋，令球員明白到每1分鐘都唔能夠放鬆，好開心球員目前達到應有水平。」

另外「堅sir」除了大讚球員把握力外，認為球隊防守亦是勝利關鍵：「球隊好盡力阻止對方入波，好似理文頭先（尼迪利）尾柱個波，阿輝封咗個位好重要，如果真係中，佢都擋到。」