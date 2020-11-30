卡雲尼2射1傳威到盡　曼聯反勝創紀錄

烏拉圭前鋒卡雲尼做曼聯救世主！周日(29日)晚英超聯賽，曼聯作客先輸2球情況下，憑後備入場嘅卡雲尼交出2個入波同1次助攻，包括補時嘅超級絕殺，以3比2反勝修咸頓。曼聯今季4場作客全勝，而且4場都係喺後情況之下反勝，創下英超紀錄。

曼聯上半場錯失多次入球機會下，23分鐘被修咸頓角球攻勢由碧拿歷克頂入，10分鐘後修咸頓「罰球王」禾特普斯再轟入靚罰球領先到2比0。半場期間曼聯用卡雲尼入替失機頻頻嘅格連活特，效果立竿見影，呢位烏拉圭前鋒59分鐘傳中畀般尼費南迪斯射入，74分鐘更近門頂成2比2；去到補時3分鐘，卡雲尼再接應拉舒福特傳中頂入個人第2球，帶領曼聯絕地反勝。

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33歲嘅卡雲尼今場憑一己之力扭轉戰局，佢係自2002年9月雲尼斯達萊之後，曼聯第1個喺英超後備上陣有入波同助攻球員；亦係自1999年2月嘅蘇斯克查之後，曼聯首個後備上陣直接間接製造3個球或以上入球球員。曼聯領隊蘇斯克查賽後大讚卡雲尼係禁區殺手，有能力靠自己扭轉戰局。

曼聯今季英超作客4戰全勝，連埋上季尾在內更加作客8連勝，而「紅魔鬼」今季4場作客聯賽，不約而同都係先落後一隊，成為英超史上第1支連續4場作客反勝嘅球隊，後勁凌厲。